Diputados le dio media sanción al régimen de Inocencia Fiscal II

Tras la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a la iniciativa vinculada a la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y en materia de prescripción tributaria y referente al Régimen Sancionatorio. La norma, conocida como Inocencia Fiscal II, se aprobó por 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones y será girada al Senado de la Nación.

En defensa del dictamen del oficialismo, la diputada Laura Rodríguez Machado (LLA) sostuvo que “esta ley, lo que hace es una cuestión muy sencilla, que es confiar más en el contribuyente que trabaja, que paga sus impuestos, y no tomarlo como un sospechoso por el solo hecho de haberse protegido durante las épocas de hiperinflación, durante las épocas donde no se podía ahorrar en este país, con un escudo protector que fue el ahorro en la informalidad”.

En tanto, desde el bloque de Unión por la Patria, el diputado Ariel Rauschenberger (UxP) opinó que “es un proyecto que plantea un cuasi blanqueo de dinero para operaciones inmobiliarias y una presión hacia la UIF (Unidad de Información Financiera) para que modifique la normativa de manejo del lavado de activos”.

La diputada Mariela Coletta, del bloque de Provincias Unidas, argumentó el dictamen de rechazo “por razones que son técnicas, políticas y, en gran medida, por razones morales”.

Obscenidad fiscal a la carta para los amigos y los funcionarios del gobierno.



Hoy rechazo el proyecto que el oficialismo impulsa para blanquear dinero sin preguntar de dónde viene. No podemos permitirlo mientras las familias argentinas están abrumadas en deudas, a los que… pic.twitter.com/08UonYwlf5 — Mariela Coletta (@marielacoletta) August 27, 2026

“Está claro que los beneficiados de este proyecto son los sectores que planifican la evasión, los sectores que defienden la fuga de capitales y que no creen para nada en la redistribución de la riqueza”, aseveró.

En representación de la bancada de izquierda, el diputado Nicolás Del Caño (FIT) manifestó que este proyecto, que se ha denominado Inocencia Fiscal II, “premia a los evasores, a los grandes evasores y busca garantizarles impunidad”.

Cooperación en materia de patenses

El proyecto que tuvo 147 votos afirmativos, 93 negativos y sin abstenciones, obtuvo modificaciones por lo cual vuelve al Senado.

La Cámara de Diputados respaldó el proyecto de ley venido en revisión del Senado, por el cual se aprueba el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), y su respectivo Reglamento, suscripto en Washington –Estados Unidos de América–, el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001.

Al respecto, la diputada Juliana Santillán Juárez Brahim (LLA) sostuvo que el tratado de patentes “viene a saldar una deuda para quienes generan conocimiento y desarrollo de nuevas tecnologías”. “Este tratado simplifica procedimientos”, detalló.

🏛 l Finalizó una nueva sesión en la que se dio media sanción a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y al Régimen Simplificado de Ganancias.



También se aprobó la adhesión al Tratado de Cooperación de Patentes y el Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR - Singapur.… pic.twitter.com/onDvEccL4v — Diputados Argentina (@DiputadosAR) August 27, 2026

Por su parte, el diputado Santiago Cafiero (UxP) manifestó el rechazo al tratado al indicar que “la Argentina va a conceder si ningún beneficio. Es un tratado que no está vigente”.

Desde el Frente de Izquierda y de Trabajadores, la diputada Romina del Plá cuestionó: “Este tratado no es más que un nuevo acto de sometimiento”, mientras que Sergio Capozzi (PU) aseguró que “se trata de cambiar el sistema y de incorporar a la Argentina al mundo”.

Luego, desde el bloque PRO, Martín Yeza celebró esta iniciativa, al sostener que “es saludable que nuestro país empiece a participar de estos estándares internacionales”.