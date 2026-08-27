Veronica Magario advirtió que el modelo libertario “es el anti país”

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, aseguró que los argentinos “necesitamos un cambio de rumbo” ya que el plan económico del Gobierno nacional “es el anti país”. Lo hizo al participar junto al gobernador Axel Kicillof y el intendente local Fernando Espinoza de la entrega de 40 móviles policiales y diez motos en La Matanza adquiridos a través del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad.

Tras repasar que al final de su gestión como intendenta del distrito, con María Eugenia Vidal al frente del Ejecutivo de la Provincia “quedaron 130 vehículos policiales para más de 400 cuadrículas”, la exjefa comunal de La Matanza contrastó: “Desde la llegada de la actual gestión el distrito ha recibido más de 1150 vehículos policiales adquiridos con recursos provinciales y municipales”.

En esa línea, Magario recordó que la Provincia dejó de recibir recursos del Gobierno nacional y reafirmó que “la tranquilidad de nuestras familias es un derecho, no un privilegio para pocos”.

Sobre este punto, la vicegobernadora reconoció que “aún falta mucho” pero advirtió que “por más inversión que hagamos, si no tenemos salarios dignos y trabajo, si no hay futuro para la gente, no hay posibilidad de terminar con este flagelo”.

“Hoy el alquiler y los servicios se llevan el sueldo entero de una persona cuando deberían no exceder el 30 por ciento del salario. Nuestro país se está ahogando y es producto del plan económico de Milei”, acotó.

Hoy entregamos nuevos patrulleros y motos en #LaMatanza, adquiridos por el municipio a través de nuestro Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad. De esta manera, reforzamos las tareas de prevención del delito y la protección de las y los vecinos para que puedan vivir… pic.twitter.com/RNisIzIbTe — Verónica Magario (@magariovero) August 26, 2026

Así las cosas, consignó que “el modelo del Presidente es el anti país y no podemos permitir como dirigentes que esto siga pasado”.

“Los capitales que se fugan deben volver a la Argentina. Necesitamos volver a esa rueda mágica que es la generación de empleo, el consumo, el salario y que nuestros abuelos tengan una jubilación digna”, cerró.

