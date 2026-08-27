Massot rechazó la “avivada” en la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

El diputado nacional de Encuentro Federal, Nicolás Massot, justificó los motivos por los que no acompañó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central promovida por el oficialismo, pese a que la modificación es “necesaria”.

“Es una reforma necesaria, pero con varias picardías de cuestiones ausentes como la prohibición de cepos y controles cambiarios y falta de simetría en el nombramiento y remoción de directores y presidente del BCRA”, puntualizó.

Acto seguido, puso de relieve que “durante las últimas dos décadas, el BCRA fue utilizado como un instrumento de financiamiento fiscal, lo que terminó en crisis de altísima inflación”.

“Hay que evitar que vuelva a pasar, por lo que ameritaba dar una discusión de esta naturaleza, pero de vuelta tenemos la avivada de armar una Carta Orgánica a la medida del Gobierno actual y no pensando en los próximos 40 años”, fustigó Massot.

Finalmente, consultado por la figura del actual titular de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, no objetó su continuidad en el cargo “si obtiene los dos tercios”, porque “es un buen profesional”, pero “la independencia implica eso, acuerdos muchos más amplios”.

#Congreso 🏦⚡ Massot rechazó la “avivada” en la reforma del BCRA: “La armaron a medida del Gobierno”



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Puntos clave de la reforma aprobada

El texto aprobado introduce cambios estructurales en el funcionamiento de la autoridad monetaria para blindar su independencia y delimitar de forma estricta sus funciones operativas:

Fin de la emisión sin respaldo : Se prohíbe de forma estricta que el Banco Central emita dinero o atienda las necesidades financieras del Tesoro Nacional.

: Se prohíbe de forma estricta que el Banco Central emita dinero o atienda las necesidades financieras del Tesoro Nacional. Misión única : Se elimina el mandato múltiple establecido en 2012 —que incluía el fomento del empleo y el desarrollo— para fijar como único objetivo prioritario la preservación del valor de la moneda.

: Se elimina el mandato múltiple establecido en 2012 —que incluía el fomento del empleo y el desarrollo— para fijar como único objetivo prioritario la preservación del valor de la moneda. Blindaje de autoridades : Los mandatos del presidente, vicepresidente y directores quedan fijados en 6 años. Para removerlos antes de término se exigirá acreditar una “causal grave” y obtener la aprobación de una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

: Los mandatos del presidente, vicepresidente y directores quedan fijados en 6 años. Para removerlos antes de término se exigirá acreditar una “causal grave” y obtener la aprobación de una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. Restricción de utilidades: Se limita la distribución de ganancias al Tesoro, permitiendo únicamente el giro de utilidades realizadas y líquidas, excluyendo los beneficios contables generados por variaciones del tipo de cambio o la cotización del oro.

Fin de las Letras Intransferibles y blindaje de reservas

En el terreno técnico, la nueva legislación establece regulaciones estrictas sobre el manejo patrimonial y la valuación de los activos del organismo: