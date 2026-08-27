León XIV recibió a autoridades de la Iglesia argentina para preparar su visita al país

El Papa León XIV recibió este jueves en audiencia al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, y al secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro, con quienes dialogó sobre distintos aspectos de la vida de la Iglesia en la Argentina y sobre la preparación de su próxima visita al país en noviembre venidero.

De acuerdo a lo precisado por la CEA a través de un comunicado, el encuentro se desarrolló en un clima “cordial y afable” y, durante la reunión, el líder de la Iglesia Católica manifestó su entusiasmo por el viaje y aseguró estar al tanto de las distintas opciones que se encuentran bajo análisis para su realización.

En ese marco, se destacó el deseo de que la visita tenga “un carácter eminentemente pastoral” y que “pueda proyectarse más allá de los días del viaje, dejando frutos tanto para la vida de la Iglesia como para la sociedad argentina”.

Colombo, arzobispo de Mendoza y titular de la CEA, y Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro, participaron de la audiencia como parte del proceso de preparación que lleva adelante la Iglesia argentina para recibir al Pontífice. En la víspera, el Gobierno realizó la primera reunión preparatoria oficial.

En Argentina, en la que estará entre el 8 y el 11 de noviembre, el Pontífice recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján. El resto de la gira sudamericana del Papa contempla escalas en Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay, y en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, en Perú.

Finalmente, la CEA señaló que el camino preparatorio para la llegada del Pontífice se desarrolla “con alegría y esperanza”.