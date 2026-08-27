Política | 27 ago 2026
Dramático
Argentinos asfixiados: “Las bandas narco se pelean por los deudores”
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, dio cuenta de un incremento de las agresiones utilizadas para intimidar. “Se duplicaron los tiros en las piernas y las lesiones graves vinculadas a deuda de dinero”, puntualizó.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, advirtió que el crecimiento de los préstamos informales está vinculado a organizaciones narco y al aumento de la violencia. “Los que están prestando plata en el barrio son los que venden drogas”, expuso el funcionario, diferenciándose del banal relato oficialista.
En declaraciones a El Destape Radio puso de relieve que tal situación “se traduce después en un crecimiento de diferentes delitos violentos” como homicidios, intentos de homicidio, lesiones graves y amenazas con armas de fuego, que “se han duplicado” en los primeros cuatro meses del año respecto de 2025.
💰 CRECEN LOS USUREROS NARCO EN LOS BARRIOS MÁS GOLPEADOS DEL CONURBANO— El Destape 1070 (@eldestape_radio) August 27, 2026
🗣"Los que están prestando plata en el barrio son los que venden droga. Y eso se traduce después en un crecimiento de diferentes delitos violentos que van desde el homicidio, el intento de homicidio, las… pic.twitter.com/tNZphcPzwy
El ministro puso como ejemplo un enfrentamiento ocurrido en Fuerte Apache: “Hubo dos bandas que se enfrentaron a tiros adentro del monoblock. Se estaban disputando el préstamo de dinero para las familias del monoblock” .
Alonso también señaló un incremento de las agresiones utilizadas para intimidar a quienes no pueden pagar: “Se duplicaron los tiros en las piernas, las lesiones graves vinculadas a deuda de dinero se han incrementado también porque son intimidaciones. Es la forma en la que esta gente actúa” .
El ministro relató además el caso de una familia que pidió 200 mil pesos y terminó obligada a entregar su vivienda: “A los 15 días tenía que devolver el doble” y, tras acumular la deuda, “le usurparon la casa y le hicieron firmar los papeles para que entregue la casa por 200.000 pesos”.
Ante este escenario, Alonso reclamó una mayor intervención estatal: “Es importante que el Estado intervenga” y establezca “una regla de juego que sea clara y honesta” .
Además, sostuvo que el fenómeno alcanza a los barrios más vulnerables y recalcó que “donde está la necesidad de la gente, si el Estado no brinda una solución, alguien la construye y esa solución es violenta” .