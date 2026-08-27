Argentinos asfixiados: “Las bandas narco se pelean por los deudores”

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, advirtió que el crecimiento de los préstamos informales está vinculado a organizaciones narco y al aumento de la violencia. “Los que están prestando plata en el barrio son los que venden drogas”, expuso el funcionario, diferenciándose del banal relato oficialista.

En declaraciones a El Destape Radio puso de relieve que tal situación “se traduce después en un crecimiento de diferentes delitos violentos” como homicidios, intentos de homicidio, lesiones graves y amenazas con armas de fuego, que “se han duplicado” en los primeros cuatro meses del año respecto de 2025.

💰 CRECEN LOS USUREROS NARCO EN LOS BARRIOS MÁS GOLPEADOS DEL CONURBANO



🗣"Los que están prestando plata en el barrio son los que venden droga. Y eso se traduce después en un crecimiento de diferentes delitos violentos que van desde el homicidio, el intento de homicidio, las… pic.twitter.com/tNZphcPzwy — El Destape 1070 (@eldestape_radio) August 27, 2026

El ministro puso como ejemplo un enfrentamiento ocurrido en Fuerte Apache: “Hubo dos bandas que se enfrentaron a tiros adentro del monoblock. Se estaban disputando el préstamo de dinero para las familias del monoblock” .

Alonso también señaló un incremento de las agresiones utilizadas para intimidar a quienes no pueden pagar: “Se duplicaron los tiros en las piernas, las lesiones graves vinculadas a deuda de dinero se han incrementado también porque son intimidaciones. Es la forma en la que esta gente actúa” .

El ministro relató además el caso de una familia que pidió 200 mil pesos y terminó obligada a entregar su vivienda: “A los 15 días tenía que devolver el doble” y, tras acumular la deuda, “le usurparon la casa y le hicieron firmar los papeles para que entregue la casa por 200.000 pesos”.

Ante este escenario, Alonso reclamó una mayor intervención estatal: “Es importante que el Estado intervenga” y establezca “una regla de juego que sea clara y honesta” .

Además, sostuvo que el fenómeno alcanza a los barrios más vulnerables y recalcó que “donde está la necesidad de la gente, si el Estado no brinda una solución, alguien la construye y esa solución es violenta” .