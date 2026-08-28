Tras el incendio, EDELAP pone a punto la Estación Transformadora Tolosa

Luego de 11 días de trabajo sostenido, los equipos técnicos de EDELAP avanzan en la etapa final de instalación y puesta en servicio del equipamiento en la Estación Transformadora Tolosa, que permitirá volver a abastecer progresivamente desde la red eléctrica a los usuarios afectados por el incendio del 17 de agosto y comenzar con el retiro de los grupos electrógenos instalados en distintos puntos de la ciudad.

Desde ocurrido el incidente, la compañía desplegó un operativo técnico de emergencia que permitió restituir el suministro al 100 % de los usuarios afectados en menos de 72 horas, mediante transferencias por la red de Media Tensión y la instalación de grupos electrógenos con salida en Media y Baja Tensión.

En paralelo al sostenimiento de este esquema de emergencia, la empresa informó que “los equipos trabajaron de manera ininterrumpida en la reconfiguración de la Estación Transformadora Tolosa, con el montaje de dos barras de media tensión y equipos de protección, medición y control, y los trabajos necesarios para avanzar en la puesta en servicio”.

Con el avance de estas tareas, EDELAP comenzará a realizar las maniobras necesarias para transferir progresivamente a los usuarios actualmente abastecidos mediante generación de emergencia hacia la red eléctrica, lo que permitirá retirar de manera gradual los equipos instalados en la vía pública.

Cabe mencionar que durante este proceso podrán registrarse algunas interrupciones del suministro, para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios, vinculadas exclusivamente con las maniobras necesarias para reconfigurar la red y concretar las transferencias.

Al mismo tiempo, la compañía continúa trabajando en el reemplazo y reconstrucción definitiva del equipamiento afectado por el incendio, con el objetivo de recuperar integralmente la Estación Transformadora Tolosa.

