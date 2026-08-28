Ritondo aclaró que “no hay fecha” para el acuerdo PRO-La Libertad Avanza

El jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados de la Nación, Cristian Ritondo, evitó poner fechas para el posible acuerdo entre la fuerza amarilla y el oficialismo de La Libertad Avanza, pero ratificó el entendimiento.

“Yo no defino fechas. Lo que digo es que me parece que cuanto más claro esté el horizonte político, por lo menos creo que eso le da más certidumbre a la Argentina, a los argentinos, de lo que va a pasar el año que viene”, expuso el legislador macrista.

En declaraciones a Radio Rivadavia, puso de relieve que “esto es así; estamos trabajando en esa dirección. No nos pusimos fechas, lógicamente nos pusimos a trabajar para tener un acuerdo importante, profundo en esto de LLA y el PRO, para el año que viene”.

“Donde gobierna el PRO, nosotros no solamente queremos, sino creemos que tenemos los mejores hombres y la capacidad de haber mostrado gestión para que sigan”, aclaró, aunque indicó que que esa cuestión todavía “no se está discutiendo” pero “por supuesto que entendemos que es así. Para nosotros es la principal defensa".

#Elecciones2027 🟡🟣 Ritondo ratificó el acercamiento PRO-LLA, pero aclaró que “no hay fecha” para cerrar el acuerdo



El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, confirmó que continúan las conversaciones con La Libertad Avanza para construir un entendimiento político… pic.twitter.com/VMq0Yc0I0P — ANDigital (@ANDigitalOK) August 28, 2026

Acto seguido, reforzó: “Hoy no estamos discutiendo candidaturas y lo damos casi por hecho. Me parece que hay temas para para ir incorporando de agenda legislativa, de construir de acá para adelante, de como nos encomendó Mauricio (Macri), que es trabajar y hacer lo imposible para blindar el cambio”.

“En estas reuniones quincenales se repasa desde agenda legislativa, territorio y seguramente iremos avanzando. Fue la segunda reunión, me parece que buena, y que podemos seguir avanzando en la dirección que nos propusimos cuando Mauricio Macri y Karina Milei propusieron esta reunión”, sumó Ritondo.

Asimismo, evaluó que “la fortaleza política le va a dar certidumbre al programa económico. Me parece que cuanto más fortaleza le damos al esquema político de sostenimiento de este tipo de políticas económicas, de la relación con el mundo, va a ser la forma donde no aparezcan los especuladores de siempre que quieren hacer temblar del plan económico”.

Finalmente, volvió a defender el rumbo libertario. “Ya vivimos en Argentina los que creen que es pan para hoy y hambre para mañana cuál es el resultado”, advirtió.

“Tiempo atrás la hiperinflación golpeaba la puerta, el 53 % de pobreza, riesgo país arriba del 2.500, cero inversión en Argentina. Nadie quiere volver a eso”, concluyó el titular de la bancada macrista en la Cámara baja.

