Informe de la UCA: casi la mitad de las personas mayores no llega a fin de mes

La situación socioeconómica de los adultos mayores en Argentina alcanzó su punto más crítico en casi una década. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), elaborado en conjunto con la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría (SAGG), el 46% de los hogares con personas mayores de 60 años no alcanza a cubrir sus gastos mensuales.

El documento estadístico, titulado “Vivir y envejecer en contextos de desigualdad”, advierte que se trata del registro de insuficiencia de ingresos más elevado desde 2017 y expone una profunda brecha según el estrato social de la población.

La brecha social: más de 7 de cada 10 adultos mayores humildes son pobres

La falta de recursos no afecta a todos los sectores por igual. Mientras el promedio general de insuficiencia de ingresos se ubica en el 46%, la cifra escala a niveles extremos en las familias de menores recursos:

Estrato socioeconómico muy bajo: El 71,1% de los hogares no logra cubrir sus servicios y consumos básicos.

Estrato socioeconómico bajo: La carencia de ingresos suficientes alcanza al 55,2%.

Esta desigualdad impacta de lleno en la alimentación diaria. La inseguridad alimentaria afecta al 18,4% del total de los adultos mayores a nivel nacional, pero en el estrato más bajo la cifra asciende al 39,1%, frente a apenas un 1,1% en el sector medio-alto. Esto representa un riesgo 35 veces mayor de padecer hambre para las personas mayores más vulnerables.

Salud en crisis: recortes en medicamentos y el rol de PAMI

El deterioro del poder adquisitivo derivó en una drástica resignación del cuidado de la salud. El 35,2% de los adultos mayores debió postergar o abandonar tratamientos médicos y compras de remedios por motivos económicos. En los barrios de menores ingresos, esta privación trepa al 55%.

El informe analiza además la percepción sobre la obra social PAMI, utilizada por el 74% de los encuestados para consultas médicas y por el 70% para acceder a medicamentos:

El 61,7% evalúa de forma positiva la atención médica general de la entidad.

Solo el 49,7% valora positivamente la cobertura específica de los medicamentos.

Hábitat precario y deterioro del bienestar emocional

La crisis económica repercute directamente en la calidad del entorno habitacional y en el estado psicológico de los abuelos. El 11,8% reside en viviendas con infraestructura deficiente, mientras que el 25,2% no cuenta con acceso regular a servicios esenciales como agua corriente, gas de red o saneamiento (cifra que roza el 49,3% en el estrato muy bajo).

Este escenario de privaciones desató un preocupante incremento en la vulnerabilidad emocional: el 34% de los mayores de 60 años presenta alta sintomatología ansiosa y depresiva, un salto significativo en comparación con el 19,5% registrado en el período anterior.

Caída de la asistencia estatal

El relevamiento de la UCA concluye advirtiendo sobre la retirada del auxilio público hacia esta franja etaria. La cobertura de programas sociales o transferencias alimentarias destinadas a hogares con adultos mayores mostró una contracción sostenida: cayó del 30,6% registrado durante la pandemia de COVID-19 al 26,8% en la actualidad. Incluso en el estrato más humilde, apenas el 42,4% recibe algún tipo de asistencia institucional.