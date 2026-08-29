Lemoine volvió a señalar a Villarruel:“No le importaba que estalláramos por los aires”

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, renovó críticas la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien señaló por supuestamente tenerle “miedo” a los delincuentes y no prestarle atención al equilibrio fiscal.

La postura de la legisladora ultramileísta surgió al contestar un posteo de la socióloga y especialista en narcotráfico, Lauta Etcharren, quien destacó que la número dos del Poder Ejecutivo contaba con “un programa de seguridad y defensa”.

“¡Dejate de joder! Villarruel y (el primer jefe de Gabinete de la era La Libertad Avanza, Nicolás) Posse se oponían al protocolo antipiquetes. Le tenía miedo a los delincuentes la cobarde (como todo el círculo rojo)”, arremetió la parlamentaria en otra de sus habituales embestidas.

Asimismo, deslizó que la titular del Senado “quería dar 2 % anual del PBI al Ejército sin tener en cuenta el equilibrio fiscal. No le importaba que estalláramos por los aires o sabe contar sin los dedos”.

Dejate de joder! Villarruel y Posse SE OPONÍAN AL PROTOCOLO ANTI PIQUETES! Le tenía miedo a los delincuentes la cobarde (como todo el círculo rojo).

Quería dar 2% anual del PBI al ejército SIN TENER EN CUENTA EL EQUILIBRIO FISCAL! No le importaba que estalláramos por los aires o… https://t.co/rCZ5Ivvxfd pic.twitter.com/NZwMlQacZo — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) August 28, 2026

“Y claro que mintió. A los meses ya se juntaba con (el gobernador de La Rioja, Ricardo) Quintela, (el gobernador de Formosa, Gildo) Insfrán, (el exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo) Zamora, (el jefe del bloque peronista en el Senado, José) Mayans... Isabel de Perón y recitaba Justicia Social. No son cosas que yo invento... está todo en archivo”, remató Lemoine.

