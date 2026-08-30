¿Fórmula para Boca?: Mario Pergolini-Leandro Petersen y una foto de alto impacto

Leandro Petersen y Mario Pergolini fueron protagonistas de Cumbre NOA 2026, en Salta, donde cruzaron experiencias de dos industrias diferentes atravesadas por una misma idea: la capacidad de anticiparse a las transformaciones y construir nuevos modelos. Pese a que no estuvo en la agenda, el encuentro alimenta especulaciones en el futuro inmediato de la política del Club Atlético Boca Juniors.

Pergolini aportó su trayectoria en medios, tecnología y nuevos formatos. Petersen, sus nueve años al frente del área Comercial y de Marketing de AFA, donde fue parte del proceso que llevó a la institución de contar con tres sponsors a superar los 120 acuerdos comerciales, además de desarrollar la marca Selección Argentina en mercados como China, India, Medio Oriente y Estados Unidos.

“Con Mario venimos de mundos y recorridos diferentes, pero encontré un punto en común: para construir algo grande, primero hay que animarse a verlo cuando todavía no es evidente para los demás”, señaló Petersen.

Esa experiencia también acompaña su nueva etapa con TAI, el proyecto desde el que Petersen busca llevar los aprendizajes adquiridos en la construcción y expansión de marcas hacia nuevos desafíos.

Desde el universo de los medios, Pergolini puso el foco en la velocidad de los cambios tecnológicos y en la necesidad de repensar los modelos de negocios frente a un escenario en permanente transformación.

El encuentro entre ambos dejó una misma idea desde dos industrias diferentes: innovar no es solamente incorporar tecnología, sino tener la capacidad de anticiparse y transformar los modelos antes de que el contexto obligue a hacerlo. Además, sirvió para esbozar un posible entendimiento de cara a los comicios del año venidero en el Club Atlético Boca Juniors, teniendo en cuenta que ambos podrían participar.

La jornada, organizada e impulsada por Daniela Yapura, reunió a unas 1.500 personas en un Teatro Provincial Juan Carlos Saravia colmado. Milagros Hadad fue la moderadora del encuentro, que tuvo como ejes la tecnología, los medios, el marketing y los negocios.

Excelente experiencia pude vivir en Salta para la primera edición de Cumbre NOA 2026. Y qué importante que las ideas, aprendizajes y conversaciones circulen cada vez más por todo el país. Durante la jornada hablamos sobre cómo construir una marca global desde Argentina y compartí… pic.twitter.com/aqZQTvP8ab — Leandro Petersen (@PetersenLeandro) August 30, 2026

“Desde Argentina podemos construir proyectos que jueguen en las grandes ligas. Para hacerlo, primero tenemos que animarnos a pensarnos así”, concluyó Petersen.

Tras las disertaciones, Petersen y Pergolini continuaron conversando de manera distendida fuera del escenario y compartieron un momento junto a sus familias, con quienes se sacaron una foto como cierre de la jornada.