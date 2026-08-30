Cierra la estación Medrano del subte por obras de renovación integral

En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires, este lunes 31 de agosto cerrará la estación Medrano de la Línea B aproximadamente por tres meses, con el objetivo de mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios.

La obra, que se viene llevando adelante fuera del horario de servicio, incluye trabajos de impermeabilización, pintura, renovación de pisos, luces LED, nueva señalética fija y digital, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, revestimientos cerámicos y nuevos molinetes, puertas de emergencia y mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En cuanto a impermeabilización, se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. Además, en las paredes se colocará revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión, que permitirá canalizar el agua y prevenir las filtraciones.

El proyecto implica la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes, y apunta a garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación.

Por lo tanto, se va a trabajar en la restauración de los murales junto a un equipo de restauradores profesionales siguiendo los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Plan de Renovación Integral

Ya se pusieron en valor 20 estaciones de subte: Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A); Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); San Martín (Línea C); Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron paradores del Premetro.

Asimismo, continúan cerradas Tribunales de la Línea D, General Urquiza y Entre Ríos de la Línea E, y las obras seguirán en otras estaciones como Alberti, Pasco y Saénz Peña (Línea A); Ángel Gallardo y Dorrego (Línea B); y Lavalle e Independencia (Línea C).

🔴 Este lunes 31 de agosto, la estación Medrano de la Línea B cerrará temporalmente por las obras del Plan de Renovación Integral de Estaciones.



🚧 Los trabajos incluyen pintura, impermeabilización, recambio total de pisos, nuevas luces LED, mobiliario y restauración de murales.… pic.twitter.com/6FH44MciHo — BA Subte (@basubte) August 28, 2026

La Línea B se encuentra en pleno proceso de modernización. Por un lado, se renovará por completo la flota con la compra de 174 coches que ya están siendo fabricados y comenzarán a llegar al país el primer trimestre de 2027. Serán 0 kilómetro y contarán con aire acondicionado, tendrán cámaras de seguridad, sistema de información a los pasajeros incorporado (visual y auditivo), iluminación led antivandálica, asientos longitudinales y estarán preparados para funcionar con un sistema de señales de tipo CBTC. Además, se incrementará la potencia, se renovarán vías y aparatos de vías y se incorporará nuevo equipamiento en talleres.



Además, en el marco del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad, en el Subte se avanza con la licitación de la Línea F; la compra de otros 50 coches nuevos que permitirán mejorar la frecuencia en las líneas A y C; la renovación de 84 escaleras mecánicas obsoletas; la instalación de nuevos ascensores y obras de infraestructura fundamentales para mejorar el servicio.