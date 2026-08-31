Leguizamón: “EDELAP nunca termina pagando las consecuencias de su mala gestión”

El senador provincial de Hechos, Marcelo ‘Chuby’ Leguizamón, rechazó el nuevo aumento en las tarifas de luz y en ese sentido advirtió que la empresa EDELAP “nunca termina pagando las consecuencias de su mala gestión” y “siempre las pagan los vecinos”.

“¿No resulta llamativo que justo cuando EDELAP tiene que compensar a miles de usuarios por el corte del 17 de agosto, el Gobierno provincial le autorice un nuevo aumento de tarifas?”, inquirió el parlamentario de la octava sección.

En igual tesitura, enumeró: “Años de aumentos, falta de inversión y mantenimiento, cortes cada vez más graves y un Gobierno provincial que, a través de OCEBA, debería controlar y exigir que la empresa cumpla. Sin embargo, cuando el servicio falla, el perjudicado es el usuario; y cuando aumentan los costos, también”.

“Ahora se anuncia una compensación para quienes estuvieron sin luz el 17 de agosto y los días posteriores. Además de ser muy baja frente al perjuicio que sufrieron miles de familias y comercios, esperamos que se aplique automáticamente”, enfatizó.

“Porque si EDELAP sabe quién se quedó sin luz y durante cuánto tiempo, ¿por qué el vecino tiene que hacer un reclamo y demostrarle a la empresa algo que la propia empresa ya sabe?”, reprochó Leguizamón.

¿𝐍𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚 𝐥𝐥𝐚𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐄𝐃𝐄𝐋𝐀𝐏 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐫 𝐚 𝐦𝐢𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐬𝐮𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟕 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨, 𝐞𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐥𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐮𝐧… pic.twitter.com/35OaOV35Ib — Marcelo Leguizamón Brown 🩵 (@chubyleguizamon) August 31, 2026

Así las cosas, consignó que “por eso hace 10 días presentamos un proyecto de ley para que las compensaciones por cortes prolongados o reiterados sean automáticas y sin necesidad de reclamo previo”.

“EDELAP tiene que invertir y hacerse responsable por el servicio que presta. El Gobierno provincial tiene que controlar. Lo que no puede seguir pasando es que, hagan las cosas bien o las hagan mal, EDELAP siempre cobre, siempre gane, y los vecinos siempre pierdan y paguen”, remató.