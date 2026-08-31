“Me vacié”: Messi anunció su retiro de la Selección

El máximo referente de la Selección Argentina, Lionel Messi, confirmó su retiro del equipo nacional, a poco más de un mes de concluir el Mundial 2026 que lo tuvo como gran figura y a solo un par de semanas del fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, puntualizó el 10 a través de un posteo en redes sociales, acompañado de la carta de puño de letra.

“Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, sumó el actual jugador del Inter de Miami.

Acto seguido, reflexionó: “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, ensalzó Messi.

También agradeció a su familia “por estar siempre”, por acompañarlo “en este viaje tan hermoso pero difícil”.

“Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”, completó.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino ¡Vamos Argentina!”, remató el crack rosarino.