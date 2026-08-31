Kicillof y Ziliotto firmaron un acuerdo contra El Niño en La Pampa

En el marco de una agenda de trabajo bilateral desarrollada en la Casa de Gobierno pampeana, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su par de La Pampa, Sergio Ziliotto, suscribieron este lunes un convenio de cooperación en gestión hídrica para coordinar acciones de prevención y mitigación frente al fenómeno climático El Niño 2026/27.

La firma contó con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, y el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, José Gobbi, junto a ministros de ambas carteras provinciales.

Gestión hídrica y reclamo por el Fondo Hídrico Nacional

El acuerdo en materia hídrica establece la proyección de obras en forma conjunta, la unificación y puesta en marcha de registros de monitoreo hidrométrico y pluviométrico en tiempo real, y la articulación técnica inmediata ante eventos climáticos extremos que afecten a ambas jurisdicciones.

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El Gobierno de Axel Kicillof puso en marcha un plan integral de prevención ante la posibilidad de que se desarrolle un “Súper Niño” hacia finales de la primavera y comienzos… pic.twitter.com/AITYLGgdfg — ANDigital (@ANDigitalOK) August 27, 2026

Durante el encuentro, Kicillof remarcó la importancia de la planificación regional e hizo hincapié en el contexto nacional:

"Frente a un fenómeno climático como el que nos espera con El Niño, la firma de estos convenios adquiere una importancia fundamental. Nunca antes había pasado con este nivel de intensidad que los fondos que cedemos al Gobierno nacional no se utilizaran para nada que tenga que ver con el interés de las provincias".

Por su parte, Katopodis cuestionó la parálisis de recursos federales:

"Seguimos exigiendo al Gobierno nacional que haga un uso responsable de los $290.000 millones del Fondo Hídrico: esos recursos que hoy están congelados deberían estar invertidos en las obras que las provincias necesitan".

En la misma línea, el gobernador Ziliotto destacó la necesidad de afianzar el trabajo interprovincial: "Las provincias no podemos trabajar de manera aislada, tenemos que coordinar esfuerzos y construir respuestas en conjunto".

Acuerdos bilaterales: salud, desarrollo social, turismo y banca pública

Además del eje hídrico, las comitivas provinciales cerraron un paquete de cooperación técnica en diversas áreas estratégicas:

Salud: Cooperación e investigación ante emergencias sanitarias interjurisdiccionales y el diseño de pautas de trabajo compartido para el abordaje integral de la salud mental .

Desarrollo Social: El Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa asesorará a la provincia de Buenos Aires en la implementación del sistema PILQUEN , una plataforma de registro y gestión de políticas sociales.

Turismo y Cultura: Promoción conjunta de festividades populares para dinamizar la actividad económica regional.

Banca Pública: Colaboración institucional entre el Banco Provincia y el Banco de La Pampa para compartir herramientas de gestión, prevención y recupero de créditos en mora.

Seguridad y Cooperación Marco: Prórroga por 24 meses del Convenio Marco de Colaboración (suscripto originalmente en 2024) en materia de educación, seguridad, salud y conectividad.

El encuentro contó además con la presencia del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el legislador nacional Daniel Bensusán; intendentes de ambas provincias y legisladores locales.