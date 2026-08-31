lunes 31 de agosto de 2026 - Edición Nº4545

Deportes | 31 ago 2026

SELECCIÓN ARGENTINA

“Gracias por todo, capitán”: los emotivos mensajes de la Scaloneta para despedir a Messi

Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Leandro Paredes y los principales referentes del plantel le dedicaron cartas de admiración al rosarino tras anunciar su adiós definitivo a la Albiceleste a los 39 años. Javier Milei y la AFA también se sumaron a los reconocimientos.

Inolvidable.
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El anuncio de Lionel Messi sobre su retiro definitivo de la Selección Argentina desató una ola de emoción, gratitud y mensajes de despedida en las redes sociales. A los 39 años y tras 21 temporadas vistiendo la camiseta nacional, el astro rosarino hizo pública una carta escrita tras la final del Mundial 2026, provocando una reacción inmediata de sus compañeros de equipo y figuras del fútbol mundial.

A los pocos minutos de la publicación en sus redes oficiales, las principales figuras del plantel albiceleste invadieron las plataformas digitales con dedicatorias cargadas de afecto y admiración hacia su capitán.

La emoción de la Scaloneta: las conmovedoras despedidas de sus compañeros

Los futbolistas que compartieron con Messi la era más gloriosa de la Selección expresaron su sentir con mensajes de profundo agradecimiento:

  • Rodrigo De Paul: Escribió uno de los textos más extensos de la jornada, destacando el liderazgo, la calidad humana y las batallas superadas por el capitán. "Solo gracias, el más grande de toda la historia", cerró el mediocampista.

  • Ángel Di María: Su histórico socio y compañero de batallas le dedicó palabras de admiración: "Gracias por ser un ejemplo como jugador y como persona. Sos el mejor de la historia. ¡SOS ETERNO!".

  • Leandro Paredes: Sorprendido por la noticia, le dedicó un mensaje íntimo: "Te amo, enano. Que seas siempre muy feliz".

  • Lautaro Martínez: Remarcó las enseñanzas dentro y fuera de la cancha: "Te vamos a extrañar muchísimo, capitán".

El agradecimiento de las nuevas generaciones y referentes

Los integrantes más jóvenes del plantel y los referentes de la defensa también se sumaron a los homenajes digitales:

  • Alexis Mac Allister: Agradeció todo lo brindado por el diez tanto en el aspecto deportivo como en el humano.

  • Lisandro Martínez: Expresó su orgullo con una emotiva frase familiar: "Mi hija va a estar orgullosa de que pude compartir equipo con vos".

  • Enzo Fernández: Sintetizó su sentimiento con un mensaje directo: "Qué suerte tuve, Leo".

  • Giuliano Simeone: El joven delantero celebró haber compartido el plantel mundialista: "Cumplí el sueño de jugar un Mundial a tu lado".

  • Cristian "Cuti" Romero y Nicolás Tagliafico: Publicaron historias y fotografías repasando momentos compartidos junto al capitán.

Repercusión en la AFA y la despedida del Presidente

El impacto de la partida de Messi trascendió el ámbito estrictamente deportivo. El Presidente de la Nación, Javier Milei, se sumó a las dedicatorias públicas con un mensaje en sus redes sociales: "¡Muchas gracias, hombre imposible!".

Por su parte, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmaron que ya se trabaja en una propuesta formal para organizar un partido tributo y despedida en el país, con el objetivo de que el público argentino pueda brindarle una última ovación al máximo ídolo de la historia de la Selección.

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