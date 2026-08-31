Avanza la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina: reuniones clave entre el Gobierno y la Iglesia

Los preparativos para la llegada del papa León XIV a la Argentina entraron en una etapa de definiciones logísticas y diplomáticas de primer nivel. Representantes de la Secretaría General de la Presidencia, la Cancillería, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y la delegación oficial del Vaticano mantuvieron una nueva jornada de trabajo en el Palacio San Martín para ajustar los detalles de la histórica visita pastoral.

Durante el encuentro, las distintas comisiones avanzaron en la articulación de las áreas involucradas en la seguridad, transporte y planificación de los eventos masivos e institucionales que encabezará el sumo pontífice durante su estadía en el país, programada entre el 8 y el 11 de noviembre.

Coordinación logística y evaluación de escenarios

Los equipos técnicos dedicados a la organización continuarán en las próximas jornadas con la inspección y evaluación de las posibles locaciones donde se desarrollarán las actividades del Santo Padre en el territorio nacional:

Evaluación de sedes: Análisis de recintos y espacios al aire libre adaptados para encuentros multitudinarios y celebraciones litúrgicas oficiales.

Despliegue de seguridad: Coordinación de protocolos internacionales entre las fuerzas federales de seguridad y el personal de custodia de la Santa Sede.

Corredores de traslado: Mapeo de accesos, rutas prioritarias y logística de movilidad en los puntos donde se concentren las actividades de la agenda papal.

Encuentro clave entre Karina Milei y la Conferencia Episcopal

En paralelo a los avances técnicos en Cancillería, se desarrollaron gestiones de alto nivel político e institucional en la Casa Rosada. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo.

El encuentro ratificó la decisión del Poder Ejecutivo de colaborar estrechamente con la cúpula de la iglesia local para garantizar el desarrollo fluido de la agenda pastoral y oficial durante los cuatro días que durará la visita del Pontífice a la Argentina.