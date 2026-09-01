Alerta en el Parque Industrial de Pilar: “En un año morimos todos”

El presidente de la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar, Néstor Dolera, advirtió por la delicada situación que atraviesa la industria argentina y alertó que entre 40 y 50 empresas radicadas en ese polo del Conurbano norte podrían cerrar si se mantienen las actuales condiciones económicas.

Tras describir un escenario signado por el cierre de fábricas, despidos, caída del consumo y un fuerte incremento de los costos de los servicios públicos, particularmente de la electricidad y el gas, el referente sectorial indicó que “estos últimos dos años y medio han sido terribles, desastrosos para la industria”, lo que derivó en “cierre de empresas” y “gran cantidad de despidos”.

El Parque Industrial de Pilar, uno de los principales polos productivos del país, concentra unas 220 empresas entre PyMEs, grandes compañías y multinacionales. Sin embargo, el ritmo de radicación se desplomó. “En estos últimos 12 meses creo que si se ha instalado una farmacéutica, es mucho lo que te estoy diciendo”, ejemplificó

En contraposición, aseguró en declaraciones a Radio 10 que durante el mismo período “se han cerrado prácticamente 20 industrias”.

Medio centenar de empresas al borde del cierre

Uno de los datos más preocupantes aportados por Dolera es la cantidad de compañías que actualmente se encuentran en una situación crítica. “Hay otro 20 % que están en situación crítica. De seguir estas condiciones, hay unas 40, 50 empresas que pueden llegar a cerrar”, alertó.

La cifra representa un nuevo golpe para un parque industrial que ya sufrió el cierre de empresas reconocidas como Kimberly-Clark, Bera, Hilva y Whirlpool, entre otras.

Dolera estimó además que aproximadamente el 10 % de las fábricas radicadas en el predio ya cerró, con el consecuente impacto sobre los puestos de trabajo y las familias que dependen de esos ingresos.

🗨️ "De seguir estas condiciones, hay unas 40, 50 empresas que pueden llegar a cerrar."



🗣️ Néstor Dolera, presidente de la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar, habló con @Gatosylvestre y equipo



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“Detrás de todas estas empresas, quedan familias enteras en la calle”, reiteró el dirigente en declaraciones.

Tarifazos

Entre los factores que explican el deterioro de la actividad industrial, el empresario puso especial énfasis en el incremento de las tarifas de electricidad y gas.

“Ha habido una disparada respecto de los precios que hace inviable que la industria se siga manteniendo”, afirmó.

Como ejemplo del impacto de las tarifas sobre las empresas, durante la entrevista se mencionó el caso de una industria que al finalizar el Gobierno de Alberto Fernández pagaba alrededor de 3 o 3,5 millones de pesos mensuales de electricidad y actualmente afronta una factura cercana a los 120 millones.

Para Dolera, los aumentos se suman a la caída del consumo y terminan generando una combinación difícil de sostener para las empresas.

“La caída del consumo y todo lo que eso va significando también para la región” constituyen, según describió, otro de los grandes problemas que enfrenta el sector.

“No nos atiende nadie”

Dolera también cuestionó la falta de diálogo con el Gobierno nacional y aseguró que el sector industrial no encuentra interlocutores oficiales que escuchen sus reclamos.

Ante la consulta de Gustavo Sylvestre sobre si cuentan con funcionarios que reciban sus planteos, respondió de manera tajante: “No nos atiende nadie. Hemos hablado, pero no nos escuchan, que es lo peor de todo. Porque si tuviéramos por lo menos un buen diálogo, pero ni siquiera nos escuchan”, sostuvo.

El empresario aseguró que la industria quedó relegada en las prioridades oficiales y advirtió sobre el nivel de utilización de la capacidad instalada.

“La industria pasa a un segundo plano o a un tercero y sin respuestas”, afirmó.

Según el dato mencionado durante la entrevista, la capacidad industrial se ubicaba en torno al 39,4 por ciento. Para Dolera, con ese nivel de utilización “no se puede mantener ninguna empresa con esa producción”.

Panorama crítico

El presidente de la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar anticipó que, de mantenerse la tendencia actual, el escenario podría agravarse durante los próximos meses. “Creemos que para fin de año va a haber gran cantidad de cierres de empresas, despidos masivos y no vislumbramos una solución a corto plazo en esto”, advirtió.

La preocupación alcanza a prácticamente todos los sectores industriales. Dolera señaló que las industrias farmacéuticas y alimenticias presentan una situación “un poquitito mejor” en comparación con otros rubros, aunque aclaró que eso “no significa que estén bien”.

“Es muy preocupante para nosotros, muy preocupante”, insistió.

“El Día de la Industria es un día de luto”

Consultado sobre qué tenía para celebrar el sector en el Día de la Industria, Dolera fue contundente. “Nada, no tenemos nada. Al contrario, es un día de luto para nosotros porque una empresa que cierra es una empresa que no se vuelve a recuperar en este país”, caracterizó.

El empresario cuestionó además las prioridades del Gobierno y comparó los beneficios otorgados a grandes inversiones con la situación de las pymes y empresas industriales que ya producen en el país.

“Con el RIGI, hay grandes beneficios para los que quieren venir de afuera y grandes inversiones en la Argentina; a nosotros no nos dan absolutamente nada”, afirmó.

Y volvió a remarcar la falta de diálogo: “Ni siquiera nos escuchan, que podamos plantear cuáles son nuestras preocupaciones hoy en día”.

“Un año más y morimos todos”

Hacia el final de la entrevista, Dolera hizo referencia a una advertencia que, según relató, empresarios le transmitieron a la senadora oficialista Patricia Bullrich durante reuniones vinculadas al debate de nuevas medidas económicas. “Un año más y morimos todos en la Argentina, los empresarios todos”, puntualizó.

La frase sintetiza, según el dirigente empresario, el nivel de preocupación que existe entre las PyMEs frente a la continuidad de las actuales condiciones.

Dolera también afirmó que durante el actual Gobierno “40.000 PyMEs cerraron”, y remarcó que detrás de cada cierre no sólo desaparecen puestos de trabajo sino también inversiones y proyectos construidos durante generaciones.

“Se va el trabajo de varias generaciones, las inversiones, porque han hecho muchas inversiones para tener maquinarias de última generación durante el último Gobierno”, explicó.

