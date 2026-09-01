Docentes universitarios van al paro tras rechazar un 3% de aumento

Las universidades públicas de todo el país no tendrán clases ni actividades académicas durante la jornada de este miércoles 2 de septiembre. El Frente Sindical Universitario ratificó de forma unánime un paro nacional de 24 horasluego de que naufragara la reunión paritaria llevada a cabo con las autoridades del Ejecutivo nacional.

La medida impactará de lleno en las casas de altos estudios nacionales y profundizará el conflicto entre las federaciones docentes, nodocentes y la administración central por la recomposición de los haberes del sector.

Qué pasó en la paritaria universitaria

Durante la mesa de negociación, el Ejecutivo formalizó una propuesta de incremento salarial que los gremios —entre ellos CONADU y CONADU Histórica— catalogaron inmediatamente como una "provocación":

La oferta oficial: El Gobierno propuso un incremento del 3% para septiembre y un 3% para octubre .

El reclamo gremial: Las federaciones denunciaron que la pauta de octubre ya estaba acordada en un acta previa firmada el 10 de junio, por lo que la oferta real "nueva" fue de apenas un 3%.

El atraso salarial: Según los informes técnicos del Frente Sindical, el sector acumula un deterioro de 102 puntos porcentuales frente a la inflación desde finales de 2023, ubicando el retraso salarial real entre el 31,2% y el 34% (lo que equivale a la pérdida de entre 4 y 5 sueldos en el año).

A esto se suman los reclamos por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el retraso en el giro de fondos pactados para gastos de funcionamiento, becas y hospitales universitarios.

La postura del Ministerio de Capital Humano y las próximas fechas clave

Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano, sostuvieron que la propuesta representa una suba del 6% para el bimestre y solicitaron que "ante la posible convocatoria a medidas de fuerza gremial, no se altere el normal dictado de clases".

El conflicto ingresará en una fase decisiva en las próximas horas con dos instancias clave: