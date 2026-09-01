Javier Milei hablará en cadena nacional este jueves tras el giro de Donald Trump sobre Malvinas

El presidente Javier Milei emitirá un mensaje en cadena nacional este jueves 3 de septiembre a las 21:00 horas, en un discurso que estará enfocado exclusivamente en la causa de la soberanía de las Islas Malvinas. La decisión oficial fue confirmada tras la reunión de Gabinete realizada en la Casa Rosada y surge como respuesta a las recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien dejó abierta la posibilidad de revisar el respaldo de Washington a la posición británica.

En declaraciones previas, el jefe de Estado argentino catalogó los dichos del líder republicano como "muy importantes" y "muy fuertes", al tiempo que reafirmó que la cuestión Malvinas constituye "la causa más sagrada que tenemos los argentinos". Durante la alocución, se prevé que el Ejecutivo detalle los pasos a seguir por la Cancillería en el plano multilateral.

"Siempre reviso cada postura, esa es solo una de muchas"



La respuesta de Donald Trump al ser consultado por la posición de Estados Unidos en la soberanía de las Islas Malvinas.https://t.co/ASi4qayayS pic.twitter.com/TO9MIvMzHJ — Corta (@somoscorta) August 31, 2026

El origen del giro geopolítico: la frase de Donald Trump en la Casa Blanca

El impacto internacional se desencadenó a partir de una conferencia de prensa en el Salón Oval. Al ser consultado sobre un documento interno del Pentágono filtrado por el diario británico The Telegraph —el cual indicaba que Estados Unidos evaluaba retirar su histórico apoyo al reclamo del Atlántico Sur—, Trump confirmó que la postura se encuentra bajo análisis:

"Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", afirmó el presidente norteamericano al ser interrogado sobre el estatus diplomático del archipiélago.

El trasfondo de las declaraciones de Trump responde a una estrategia de presión directa sobre el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien Washington le exige un incremento inmediato del gasto militar destinado a la OTAN. Ante la falta de acuerdos sobre las metas presupuestarias de la alianza atlántica, la Casa Blanca utiliza la diplomacia sobre el Atlántico Sur como una herramienta de negociación internacional.

Reacción de Londres y cautela diplomática de Estados Unidos

#Tensión 🇦🇷 Malvinas en tensión global: El gobierno redobla el reclamo



Tras filtrarse que Donald Trump evalúa retirar el apoyo a Londres, Javier Milei y el canciller Pablo Quirno lanzaron una fuerte ofensiva diplomática



📌 Cruce con Reino Unido por la soberanía de las islas

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La postura británica no tardó en responder. El primer ministro Starmer ratificó la posición tradicional de su país, señalando que las Islas Malvinas son un territorio de ultramar indiscutible bajo soberanía del Reino Unido.

En tanto, desde el plano diplomático estadounidense buscaron moderar el impacto del anuncio. El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, aclaró que formalmente la posición histórica de neutralidad de Washington no ha sufrido modificaciones, manteniendo la expectativa sobre si las declaraciones del mandatario estadounidense se traducirán en un cambio de doctrina o si quedarán limitadas a una maniobra discursiva.