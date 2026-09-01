Se frenaron los proyectos de salud de Kicillof en el Senado

Los proyectos de ley impulsados por el gobernador Axel Kicillof para reformar el esquema sanitario de la provincia de Buenos Aires quedaron en suspenso. En un encuentro realizado en el Salón Antonio Cafiero, la Comisión de Salud Pública del Senado bonaerense decidió mantener en análisis las iniciativas del Poder Ejecutivo ante la falta de los consensos políticos necesarios para emitir dictamen y girarlas al recinto.

La reunión estuvo encabezada por el presidente de la comisión, Pedro Borgini (Fuerza Patria), y contó con la presencia de los senadores Sergio Berni, Roxana López y Mónica Macha (Fuerza Patria); Betina Riva (La Libertad Avanza); María Emilia Subiza (Hechos); y Alex Campbell (PRO). En modalidad virtual participaron los legisladores Mario Ishii (Fuerza Patria) y Diego Valenzuela (La Libertad Avanza).

Las claves del SIPBA y la empresa farmacéutica estatal

Las dos iniciativas que quedaron congeladas en la comisión representan el núcleo de la reforma sanitaria expuesta la semana pasada por el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, durante una reunión informativa ante los legisladores:

Sistema Integrado de Salud (SIPBA): Plantea la articulación de los subsectores público, privado y de la seguridad social bajo la conducción centralizada del Ministerio de Salud. Su herramienta principal contempla la creación de una Red Bonaerense de Atención y Cuidados , estructurada según niveles de complejidad.

Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense (SAPEM): Propone la creación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria dedicada a la producción pública de medicamentos y productos médicos, orientada a garantizar el abastecimiento en la provincia y los municipios y reducir costos operativos.

Freno a la celeridad parlamentaria que buscaba el Ejecutivo

Aunque la intención inicial del Ejecutivo bonaerense era imprimirle velocidad al trámite legislativo para habilitar su pronta votación en la Cámara Alta, la falta de acuerdos con los bloques de la oposición obligó a postergar el debate.

Tras la reunión, las bancadas acordaron continuar con el estudio técnico de los textos. De esta manera, las reformas sanitarias de Kicillof siguen en stand by a la espera de nuevas negociaciones políticas que permitan destrabar los dictámenes de comisión.