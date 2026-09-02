Milei volvió a condenar al periodismo: “Mierdas humanas”

El presidente de la Nación, Javier Milei, arremetió contra el periodismo por las especulaciones suscitadas tras el anuncio de una cadena nacional en el marco de la causa por la soberanía en las Islas Malvinas.

“De no creer. Anunciamos una cadena nacional para el jueves a las 21 horas sobre un tema sagrado para los argentinos como es la causa de Malvinas, un reclamo histórico del pueblo argentino que al día de hoy sigue viendo violentada su soberanía nacional, y las mierdas humanas (95%) de siempre salen a llorar por el uso de la cadena nacional”, bramó el líder libertario, en alusión a lo que es el porcentaje de periodismo al que no se “odia lo suficiente”.

Así las cosas, disparó: “¿Qué causa más importante y estratégica para los intereses vitales de la Nación puede haber más importante que la causa Malvinas? ¿Si este tema, que desconocen absolutamente, no amerita una cadena nacional, que tema lo ameritaría?”.

DE NO CREER



Anunciamos una cadena nacional para el jueves a las 21:00 hs. sobre un tema SAGRADO para los argentinos como es la causa de Malvinas, un reclamo histórico del pueblo argentino que al día de hoy sigue viendo violentada su soberanía nacional, y las MIERDAS HUMANAS… — Javier Milei (@JMilei) September 1, 2026

“O será que simplemente hay un conjunto de mierdas humanas (95%) que van a atacar al gobierno incluso si implica defender intereses extranjeros? Vergüenza les debería dar”, insistió el mandatario a través de un posteo en redes sociales.

Y cerró: “Nosotros seguiremos defendiendo los intereses de la Nación Argentina con uñas y dientes pese a quien le pese”.