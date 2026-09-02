El Gobierno aumentó de prepo el salario mínimo, vital y móvil: Cuánto se cobra ahora y cómo irá aumentando

El Gobierno nacional oficializó este miércoles un nuevo aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y estableció un esquema de actualizaciones mensuales que comenzará a regir desde septiembre de 2026 y se extenderá hasta abril de 2027.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada este 2 de septiembre en el Boletín Oficial.

La decisión llegó luego de que la reunión del Consejo del Salario del pasado 28 de agosto terminara sin acuerdo entre las centrales sindicales y las cámaras empresarias. Frente a la falta de consenso, el Ejecutivo debió determinar los nuevos valores mediante un laudo.

Salario mínimo septiembre 2026: el nuevo monto será de $ 383.800

Desde el 1 de septiembre de 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil queda establecido en $ 383.800 mensuales para los trabajadores que cumplen la jornada legal completa.

Para los trabajadores jornalizados, en tanto, el piso será de $ 1.919 por hora.

El nuevo esquema alcanza a trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y las entidades y organismos del Estado nacional que actúen como empleadores.

En los casos de jornadas reducidas o contratos a tiempo parcial contemplados por la legislación laboral, los montos serán percibidos de manera proporcional. Las asignaciones familiares quedan excluidas del cálculo.

Cuánto será el salario mínimo mes a mes hasta abril de 2027

A diferencia de una actualización única, el Gobierno dispuso ocho valores consecutivos, con incrementos todos los meses hasta abril del próximo año.

La escala del Salario Mínimo, Vital y Móvil quedó de la siguiente manera:

Septiembre 2026: $ 383.800 mensuales / $ 1.919 por hora. Octubre 2026: $ 391.200 / $ 1.956 por hora. Noviembre 2026: $ 398.800 / $ 1.994 por hora Diciembre 2026: $ 406.400 / $ 2.032 por hora. Enero 2027: $ 414.200 / $ 2.071 por hora. Febrero 2027: $ 422.000 / $ 2.110 por hora. Marzo 2027: $ 429.600 / $ 2.148 por hora. Abril 2027: $ 437.000 / $ 2.185 por hora.

De esta manera, entre septiembre y abril el piso mensual avanzará $ 53.200, desde los $ 383.800 iniciales hasta los $ 437.000 previstos para el último tramo del esquema.

No hubo acuerdo entre gremios y empresarios

La actualización volvió a quedar en manos del Gobierno debido a las profundas diferencias que surgieron en el Consejo del Salario.

Durante las negociaciones en la reunión, que se realizó de manera virtual el viernes 28 de agosto, la CGT y las dos CTA presentaron una propuesta conjunta que planteaba llevar el salario mínimo a $ 911.000 y alcanzar los $ 993.000 en diciembre. Los representantes gremiales tomaron como una de sus referencias el valor de la canasta básica familiar.

Desde el sector empresario, en cambio, se propuso una suba del 1,8 % para septiembre y posteriores incrementos mensuales del 1,7 % hasta abril de 2027.

Las posiciones resultaron irreconciliables y las centrales sindicales rechazaron la oferta empresaria. El encuentro terminó sin consenso y el Gobierno quedó nuevamente encargado de determinar el nuevo piso salarial.

De $ 376.600 a $ 383.800 en septiembre

Hasta agosto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil se encontraba establecido en $ 376.600. Con la actualización oficializada para septiembre, pasa a $ 383.800, lo que representa una mejora nominal de $ 7.200.

El nuevo esquema continuará con ajustes todos los meses: superará los $ 400.000 en diciembre, cuando llegue a $ 406.400, y recién en abril de 2027 alcanzará los $ 437.000.

El SMVM no sólo establece un piso de remuneración para los trabajadores alcanzados por la normativa, sino que también funciona como valor de referencia para distintas prestaciones y beneficios sociales.

Prestación por desempleo: cómo queda con el nuevo salario mínimo

La Resolución 4/2026 también ratificó el mecanismo utilizado para calcular la Prestación por Desempleo contemplada en la Ley 24.013.

El beneficio equivaldrá al 75 % del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que haya percibido el trabajador durante los seis meses anteriores a la finalización del vínculo laboral que generó la situación de desempleo.

Sin embargo, existen dos límites directamente relacionados con el Salario Mínimo, Vital y Móvil: la prestación no podrá ser inferior al 50 % del SMVM vigente ni superar el 100 % de ese valor.

Por ese motivo, cada uno de los aumentos mensuales dispuestos hasta abril de 2027 también modificará automáticamente los pisos y techos aplicables a esta prestación.

Con la publicación de la resolución, el Gobierno dejó así establecido todo el cronograma del salario mínimo para los próximos ocho meses, luego de una nueva negociación sin acuerdo entre sindicatos y empresarios.

