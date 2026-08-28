Bronca de ATE por la “puesta en escena” del Consejo del Salario: “Es inservible”

Finalizada la reunión del Consejo del Salario Mínimo en la cual los empresarios propusieron un aumento de 1,8 % en septiembre y 1,7 % para octubre hasta abril, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que “este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio”.

“El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40 % de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación”, agregó el dirigente estatal.

En esta línea, cargó directamente contra el ámbito tripartito que reúne a trabajadores, empresarios y el Poder Ejecutivo: “El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer”.

“Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno”, agregó Rodolfo Aguiar.

En referencia a la intención del Ejecutivo de implementar un salario mínimo garantizado de 1 millón de pesos para los convenios privados, apuntó: “Y ahora queda claro que el Gobierno acaba de inventar un salario mínimo paralelo con el objetivo de frenar la actualización de las asignaciones sociales como la AUH y otros programas”.

Cabe recordar que, según el último informe del INDEC, la línea de pobreza en la Argentina se ubica en $ 1.564.716 y la de indigencia en $ 708.016.