Canasta básica: ¿Cuánto necesita ganar una familia por mes para no ser pobre?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que un hogar tipo de cuatro integrantes necesitó ingresos por $1.564.716 para superar el umbral de pobreza durante julio de 2026. El dato representa un incremento del 2,2% con respecto al mes previo, una cifra que se ubicó apenas una décima por encima de la inflación general del período, que cerró en 2,1%.

El reporte, enmarcado en el informe de Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, detalló además que ambos indicadores mostraron una variación interanual del 36,1% en lo que respecta a la Canasta Básica Total (CBT).

#Precios 📊💸 La inflación volvió a subir en julio, fue del 2,1 % y superó el piso esperado



El INDEC informó que la inflación de julio fue del 2,1 %, una cifra que marcó una aceleración respecto del 1,9 % registrado en junio y cortó la racha de tres meses consecutivos de… pic.twitter.com/47fNUiFIgX — ANDigital (@ANDigitalOK) August 13, 2026

La Canasta Básica Alimentaria subió un 2,6%

El estudio oficial reflejó que la variación mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —la cual determina la línea de indigencia— sufrió un incremento del 2,6% en el séptimo mes del año, quedando por encima del IPC general. Con este aumento, la variación interanual de la CBA alcanzó el 37,4%.

Para determinar la línea de indigencia, el INDEC toma en cuenta los requerimientos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, con actividad moderada, cubra sus necesidades durante un mes. La selección de productos se realiza bajo los parámetros de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

#Pobreza 📉🚨 “Hay un millón de pobres más”: la alarmante advertencia de la UCA sobre el primer trimestre de 2026



El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, alertó que un millón de personas cayó en la pobreza durante el primer trimestre de 2026,… pic.twitter.com/EjL8ptJqBQ — ANDigital (@ANDigitalOK) August 5, 2026

Cómo se calcula la Canasta Básica Total (CBT)

Para establecer la línea de pobreza, el organismo estadístico amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios (como vestimenta, transporte, salud y educación). Esta estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), que analiza la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.

Dado que la composición de cada hogar varía en términos de "adultos equivalentes", el valor de la CBT se calcula de forma específica multiplicando el costo de la canasta del adulto equivalente por la cantidad de miembros y sus respectivas edades dentro del núcleo familiar.