El canciller Quirno dice que “estamos más cerca” de recuperar Malvinas

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Pablo Quirno, reveló que el Gobierno de Javier Milei percibe “nuevas posibilidades” para avanzar en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y sostuvo que el país “está cada vez más cerca” de lograr ese objetivo.

“Siempre hay chances, siempre estamos más cerca”, exclamó ante la consulta periodística, máxima tras el anuncio de una cadena nacional para informar sobre avances diplomáticos.

En tanto, reprochó decisiones adoptadas de manera unilateral por el Reino Unido en el Atlántico Sur y puso de relieve que “las Malvinas son argentinas, es una obligación y una responsabilidad defender nuestros intereses allí”.

“Argentina tiene que tener todas las herramientas posibles para defender de la mejor manera nuestros intereses y llegar al objetivo de todos los argentinos, que es tener la soberanía de las Malvinas”, completó.

Vale mencionar que estos dichos se dan tras declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien puso en duda la continuidad del respaldo de la potencia norteamericana al Reino Unido. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, deslizó el líder republicano.

