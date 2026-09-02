La AFA tomó una medida inédita para el fin de semana por el retiro de Lionel Messi

En una decisión sin precedentes en la historia del deporte nacional, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó este miércoles la resolución oficial del Boletín N° 6940, estableciendo un homenaje coordinado a lo largo y ancho del país tras el anuncio del retiro definitivo de Lionel Messi de la Selección Argentina.

La medida entrará en vigencia a partir de este viernes 4 de septiembre de 2026 con los primeros cotejos de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, y se extenderá durante el sábado 5, domingo 6 y lunes 7 a todas las categorías del fútbol argentino.

#Messi 🇦🇷💔 “Me vacié”: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina



Una noticia que marca el final de una era. Lionel Messi confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la Selección argentina, poco más de un mes después del Mundial 2026. “Fue una decisión que… pic.twitter.com/VFv60WnCrp — ANDigital (@ANDigitalOK) August 31, 2026

Cómo se ejecutará el freno en los estadios

El protocolo redactado por la casa matriz del fútbol argentino impone una serie de pautas obligatorias para árbitros, planteles y organizadores:

Detención del juego en el minuto 10: Sin importar la acción en curso, al cumplirse los 10 minutos del primer tiempo los árbitros deberán pausar las acciones para dar paso a un minuto ininterrumpido de aplausos.

Alcance nacional y multidisciplinario: La orden rige para todos los torneos del ámbito AFA, abarcando el fútbol de once (masculino y femenino), el futsal y el fútbol playa.

Proyección en pantallas gigantes: En los estadios con infraestructura audiovisual se emitirá una pieza donde el propio escudo de la AFA le habla a Messi bajo el lema: "Me cambiaste para siempre, vos me pusiste la tercera estrella".

Estrictas sanciones y cobertura televisiva

La resolución advierte que la AFA abrirá expedientes disciplinarios a los clubes que no garanticen el clima de respeto durante los 60 segundos del homenaje. Aquellas parcialidades que alteren el tributo con silbidos o cánticos ofensivos podrían exponer a sus instituciones a sanciones de hasta tres fechas a puertas cerradas.

Por su parte, las señales ESPN Premium y TNT Sports adaptarán sus transmisiones, suspendiendo comentarios y dando prioridad al sonido ambiente de las tribunas durante la detención, en lo que será la primera gran demostración del fútbol local mientras la AFA evalúa la fecha para su partido despedida.