Un senador bonaerense visitó a Cristina Kirchner: “Todos sabemos que es inocente”

En un gesto de fuerte impacto político, el senador provincial Mario Ishii visitó a Cristina Fernández de Kirchner en su residencia de la calle San José 1111, donde la exmandataria cumple arresto domiciliario por la causa Vialidad. El encuentro se produjo a apenas 24 horas de cumplirse el cuarto aniversario del intento de magnicidio perpetrado en su contra.

Tras la reunión, el histórico dirigente del conurbano hizo pública la foto del encuentro a través de sus redes sociales, donde reafirmó su alineamiento con la expresidenta y cuestionó la situación judicial que atraviesa:

Con mucha alegría visité a mi amiga y compañera, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, injustamente privada de su libertad.



Le llevé de regalo un cuadro que hicieron las compañeras de José C. Paz. Dios la cuide siempre. Todos sabemos que es inocente. pic.twitter.com/KLS8dKJJmo — Mario Ishii (@ishiiargentina) September 2, 2026

Tensión con la Gobernación y reconfiguración del PJ

La presencia del caudillo de José C. Paz en San José 1111 añade volumen a la interna que atraviesa el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Desde su ingreso a la Cámara Alta bonaerense, Ishii ha tomado distancia de la conducción del Ejecutivo provincial y ha mantenido una postura sumamente crítica hacia la gestión del gobernador Axel Kicillof.

Sus diferencias con el esquema de la Gobernación quedaron al descubierto durante el tratamiento legislativo de los proyectos de emergencia alimentaria y sanitaria, donde el legislador marcó un contrapunto explícito con el oficialismo provincial. Con esta postal junto a la expresidenta, el senador busca ratificar la centralidad de Cristina Kirchner en la escena política y reordenar los apoyos territoriales en el conurbano.