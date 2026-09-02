“Nos deslomamos”: Caputo citó una polémica frase de Adorni para pedir paciencia

En el marco del encuentro Vientos de Cambio, organizado por la Fundación Libertad y Progreso junto a Reason y Archbridge Institute, el ministro de Economía, Luis Caputo, dejó una contundente definición sobre el rumbo del programa económico de Javier Milei. Sin embargo, sus declaraciones generaron un fuerte ruido político al apelar a una controvertida frase que remite de forma directa al escándalo que derivó en la renuncia de Manuel Adorni.

Al término de su participación en el evento realizado en la Ciudad de Buenos Aires, el titular del Palacio de Hacienda buscó llevar tranquilidad sobre la marcha de la gestión y pidió cautela a la ciudadanía:

"Estamos en una situación de mejora y no tenemos que perder esto de vista. La gente se puede quedar tranquila, estamos en el camino correcto. Sabemos que lleva tiempo y hay que tener paciencia. Sepan que nosotros trabajamos y nos deslomamos para que este cambio se continúe y se dé para todos lo más rápido y mejor posible", afirmó Caputo en contacto con la prensa.

Caputo pidió paciencia: “Nos deslomamos para que este cambio continúe y se dé para todos”. pic.twitter.com/tQpVpkWiva — Belén Escobar (@mbescobar__) September 2, 2026

La frase que revivió los cuestionamientos al excanciller y jefe de Gabinete

El uso del verbo "deslomarse" encendió las alarmas de inmediato en el arco político. La expresión recordó de forma casi literal los dichos del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando en marzo quedó envuelto en una fuerte polémica por incluir a su esposa, Betina Angeletti, en una comitiva oficial rumbo a Estados Unidos. En aquel entonces, al ser cuestionado por el viaje, Adorni lanzó la recordada frase: "Vengo una semana a deslomarme acá".

Ese episodio marcó el inicio del declive del exfuncionario, quien terminó acorralado y presentando su dimisión pocos meses después ante una serie de complicaciones judiciales y políticas:

Inconsistencias patrimoniales: Las acusaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito y falta de transparencia en sus declaraciones juradas.

Uso de recursos públicos: Las denuncias por la inclusión de familiares en giras internacionales con financiamiento estatal.

Costo político: La rápida erosión de su imagen pública, que volvió insostenible su permanencia dentro de la estructura gubernamental.

Pese al incómodo paralelismo que despertó su elección de palabras, el ministro Caputo ratificó que el plan de gobierno no sufrirá modificaciones y enfatizó que el esfuerzo fiscal actual dará resultados a mediano plazo.