Adorni dijo que cometió “errores” y se justificó: “Todo lo que hacemos es con honestidad”

En su semana más difícil, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hizo uso de sus redes sociales para retractarse, luego de haber quedado en el ojo de la tormenta.

A través de X, Adorni brindó una aclaración por haber dicho que se estaba “deslomando” durante su agenda en Nueva York.

“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores”, expresó.

🤳🏽 “Ánimo”: Javier Milei publicó un mensaje en redes sociales para bancar a Manuel Adorni



🤜🏽🤛🏽 El Presidente se pronunció en su cuenta de X, tras la polémica que envuelve al jefe de Gabinete.



💬 “Muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”, expresó. La misma… pic.twitter.com/zq0ykRsNPc — ANDigital (@ANDigitalOK) March 12, 2026

El ministro coordinador explicó que “detrás de cada explicación, se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el presidente (Javier) Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas.

“Todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie”, agregó el funcionario.

Para finalizar, agradeció al jefe de Estado por el respaldo público en sintonía con la plana mayor del Gabinete.

“Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación”, enfatizó.

Sin embargo, evitó referirse al escándalo de su esposa, quien viajó en el avión presidencial a Estados Unidos.

Tampoco aludió al viaje a Punta del Este días atrás en un avión privado, revelado por un periodista amigo suyo quien, además, dijo que pagó los costos con fondos públicos.