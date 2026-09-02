Milei sobre la reelección: “Si no ganamos es porque decidimos suicidarnos”

En el discurso de clausura del encuentro Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas, el presidente Javier Milei encabezó una encendida defensa del plan económico de su gobierno y lanzó un contundente mensaje con la mirada puesta en los próximos compromisos electorales.

El Jefe de Estado respondió de manera categórica a los sectores que le sugieren flexibilizar la disciplina fiscal para garantizar el apoyo en las urnas:

"A quienes piden, con buena intención, que el Gobierno flexibilice la política monetaria y fiscal para asegurar la reelección, les digo: el resultado fiscal no se negocia", enfatizó el mandatario, ratificando la intangibilidad del equilibrio fiscal.

#Elecciones2027 🗳️⚡ Milei ya piensa en la reelección: “Si no ganamos es porque decidimos suicidarnos”



El presidente Javier Milei volvió a poner la mirada en las elecciones de 2027 y ratificó que no piensa modificar el rumbo económico para mejorar sus chances electorales.… pic.twitter.com/zN98gQ2qrw — ANDigital (@ANDigitalOK) September 2, 2026

Salarios, duras críticas y el respaldo a Sturzenegger

A lo largo de su presentación, el Presidente argumentó que la discusión técnica contra la oposición está saldada y respaldó públicamente un reciente artículo firmado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger:

Dominio de datos: "No nos pueden entrar por ningún lado, no tienen forma de sostener el relato. Con los datos les estamos ganando por goleada" , sostuvo ante el auditorio. www.a24.com

Controversia salarial: Milei aseguró que "los sueldos del sector informal están volando" y apuntó contra los analistas que "omiten la variable que da bien y dejan a la mitad del mercado laboral afuera". En ese sentido, sentenció: "No es que los salarios no suben, hacen una cuenta deshonesta".

Un mensaje drástico de cara al futuro

En el tramo final de su intervención, el mandatario admitió que la transformación estructural que lleva adelante el Poder Ejecutivo implica un escenario de "incertidumbre y riesgo", pero remarcó que se trata de la única alternativa viable para el desarrollo del país.