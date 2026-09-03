Magario alertó que el Gobierno de Milei “vino a destruir el trabajo y la industria”

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, sostuvo que el actual Gobierno nacional “no vino a bajar la inflación sino a destruir el trabajo y la industria argentina”. Lo hizo al participar junto al gobernador Axel Kicillof y el intendente de Morón, Lucas Ghi, de un encuentro con motivo del Día de la Industria Nacional.

Ante representantes de PyMEs y cámaras empresarias, la dirigente oriunda de La Matanza destacó que “la industria es el corazón de la generación de empleo en la Argentina” y recordó que la provincia de Buenos Aires “produce el 36 por ciento del PBI del país”.

En esa línea, y tras escuchar el diagnóstico de situación que expusieron los empresarios industriales presentes, la titular del Senado de la Provincia coincidió en que “el costo de producción actualmente en Argentina es demasiado alto” y “son costos de un modelo de país que está destruyendo la industria nacional”.

“La abrupta caída de los salarios y, consecuentemente, del consumo; la apertura indiscriminada de importaciones; el aumento de las tarifas, afectan directamente la rentabilidad de nuestra industria”, acotó Magario en el Parque Industrial PITAM.

Estuvimos en el Parque Industrial Pitam de #Morón, junto a funcionarios, referentes y cámaras empresarias para reflexionar sobre la alarmante coyuntura y el país pujante que queremos, basado en un modelo que beneficie a nuestro pueblo. pic.twitter.com/B0yWjnBh76 — Verónica Magario (@magariovero) September 2, 2026

Frente a este escenario, instó a los presentes a “plantear un cambio profundo para recuperar la industria argentina”.

“Debemos ser artífices de una nueva etapa donde el Estado deje de perseguir el ajuste fiscal en detrimento de destruir nuestra industria y nuestro empleo”, finalizó la número dos del Poder Ejecutivo bonaerense.