En dos semanas clausuraron más de 100 cuevas de celulares robados en CABA

La Ciudad clausuró 112 locales desde que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, decretó el refuerzo de los controles sobre los negocios de compraventa y reparación de celulares, hace quince días.

La medida apunta a terminar con el tráfico de celulares robados que vuelven al mercado como si fueran legales. En los operativos también fueron detenidas cinco personas y se secuestraron equipos, repuestos y herramientas de servicio técnico.

“Trabajen como gente de bien y dejen de vender celulares robados. Se terminó el vale todo en esta Ciudad”, exclamó Macri.

A partir del decreto del jefe de Gobierno, se declaró la emergencia transitoria de la actividad, se creó un registro de las actividades de reparación y venta de celulares usados, se intensificaron las medidas de control y fiscalización, y se suspendieron las habilitaciones en zonas consideradas críticas, como Retiro-Microcentro, Balvanera-Once, Liniers-Límite Oeste y Chacarita-Villa Crespo.

Once es uno de los barrios donde se concentran negocios que reparan y revenden celulares usados y no pueden justificar su procedencia. Allí se hicieron los primeros operativos: inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Policía de la Ciudad allanaron locales de la avenida Corrientes al 2100, en Junín al 3003, en la Galería “La Juanita” de la avenida Pueyrredón 9, en la Galería “La Internacional” de Corrientes 2330 y en la galería comercial “La Recova” de Azcuénaga y Pueyrredón, donde se clausuró el local 47: allí se secuestraron 22 celulares, 79 módulos y herramientas de soldadura.

Los aparatos recuperados (iPhone, Motorola y Samsung, entre otros) tenían denuncias vigentes por robo ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) o los comerciantes no pudieron demostrar cómo los habían obtenido.

Ya reventamos 100 cuevas de celulares robados.



Trabajen como gente de bien y dejen de vender celulares robados. Se terminó el vale todo en esta Ciudad.



Ley y orden. pic.twitter.com/SqxBk4nmG6 — Jorge Macri (@jorgemacri) September 2, 2026

“El que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante, es un delincuente que forma parte de una red mafiosa. Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley”, acotó Macri.

Denuncias y emergencias

Ante una emergencia o para realizar una denuncia, llamá al 911.

También podés denunciar de manera presencial en cualquier comisaría de la Policía de la Ciudad y online a través de Denuncia Online.

Más información: https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/denuncias-online.

