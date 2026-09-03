Argentina ya no atiende llamadas: WhatsApp monopolizó la conversación

El grupo del colegio que avisa si hay paro o, el audio de la médica confirmando un turno, el comprobante de una transferencia, el meme que circula en el grupo familiar, la consulta al vendedor de un local antes de comprar: la vida cotidiana de los argentinos transcurre, cada vez más, adentro de WhatsApp. Lo que empezó como un reemplazo del SMS es hoy la capa de comunicación sobre la que se apoyan la familia, el trabajo, la salud, las compras, las finanzas y, cada vez más, la conversación política del país.

El diagnóstico surge de cruzar datos oficiales de conectividad con el Messaging Trends Report 2026 de Infobip, plataforma global de comunicaciones AI-first, que analizó 628.000 millones de interacciones móviles registradas en 2025 y un histórico de 3,8 billones de mensajes de los últimos veinte años.

Según DataReportal y Kepios, Argentina tenía 41,6 millones de usuarios de internet a fines de 2025 (90,6 % de la población) y 66,6 millones de conexiones móviles activas, el equivalente a 145 % de los habitantes del país. Sobre esa base, el tráfico de mensajería digital creció más de 100 % interanual durante 2025, impulsado principalmente por aplicaciones conversacionales y plataformas móviles, según el relevamiento de Infobip.

WhatsApp concentra ese fenómeno como en pocos países del mundo: la app alcanza 99 % de penetración en 14 mercados, entre ellos Argentina, según Infobip. Y el uso ya no es solo para chatear: concentra el 91 % de todas las interacciones de inteligencia artificial conversacional registradas en la plataforma, con un alza interanual del 25 por ciento.

A nivel global, la comunicación de un solo canal, la que hace diez años representaba el 73 % del tráfico, cayó a apenas 2,3 % en 2025, mientras que el 98 % de las interacciones ya combina varios canales al mismo tiempo.

“El vínculo familiar ya no se limita a la presencialidad. Hoy la mensajería, las videollamadas y los canales conversacionales son parte estructural de la vida de los argentinos: ahí se organiza el colegio de los chicos, se coordina el trabajo, se accede a la salud y se hacen las compras. La tecnología no reemplaza la cercanía: amplía la capacidad de estar presentes”, explica Luisa Torres, Product Sales Expert de Infobip.

“Y, en el plano empresarial, esa misma lógica se extiende al recorrido completo del cliente: WhatsApp Business API no solo acompaña campañas de marketing, sino también mensajes de utilidad, notificaciones transaccionales y procesos de autenticación segura”, completa.

Los usos que reemplazaron la llamada

En el plano familiar, ocho de cada diez chicos se comunican todos los días con sus padres a través de WhatsApp, según relevamientos de mensajería citados por Infobip, un patrón que también refleja la encuesta Kids Online de UNICEF y UNESCO.

Un estudio de Kaspersky encontró que 98 % de los argentinos mantiene algún tipo de contacto digital con su familia, y que 91 % lo hace a través de aplicaciones de mensajería; un 35% suma videollamadas de manera regular y un 58 % intercambia memes, videos o publicaciones como forma de conexión emocional cotidiana.

En el ámbito laboral, los grupos de trabajo, canales operativos y comunidades de proyecto se armaron sobre WhatsApp casi por default, con funciones nativas de la app: menciones, encuestas con fecha límite, voto anónimo, pensadas explícitamente para ordenar la coordinación de equipos y comunidades numerosas.

El comercio conversacional es otro de los terrenos donde el cambio de hábito es más visible: 66 % de los usuarios argentinos ya contrató algún servicio y 62 % compró un producto a través de WhatsApp, y de ese grupo, 74% sostiene la práctica hace más de un año. En salud, los chatbots y flujos conversacionales de WhatsApp Business reportan tasas de conversión de entre 15 % y 22 %, un desempeño que explica por qué clínicas, laboratorios y obras sociales migraron la gestión de turnos y consultas al chat.

En el sistema financiero, Argentina lidera el uso regional de aplicaciones financieras digitales, cercano al 37 %, y bancos y fintechs, con Mercado Pago a la cabeza, ya operan sobre WhatsApp como canal de atención, cobranza, notificación transaccional y autenticación segura, incluida la validación por OTP. El último frente, más reciente y más discutido, es el político: los grupos de WhatsApp (que admiten hasta 256 integrantes) se consolidaron como unidad de organización territorial y de campaña, replicando a escala digital la lógica de la militancia de base. La discusión pública también migró parcialmente ahí: reenvíos, audios y cadenas de mensajes circulan hoy con una velocidad y un alcance que ningún otro canal privado replica en el país.

Para las empresas y organizaciones que operan en Argentina, la lectura es clara: la mensajería dejó de ser un canal más dentro de la estrategia de comunicación para convertirse en la infraestructura sobre la que corre buena parte de la relación con el cliente, el paciente, el ciudadano o el votante, desde la primera consulta hasta la post-venta y la recompra.

El teléfono, en definitiva, sigue sonando en Argentina. Pero cada vez con menos frecuencia lo hace con una llamada: la mayoría de las veces, es una notificación de WhatsApp que informa, confirma, acompaña o resuelve.