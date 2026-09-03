El PJ Bonaerense se rearma con miras a 2027: “Formación política, democracia interna y unidad”

El intendente de La Plata y secretario de Formación Política del PJ bonaerense, Julio Alak, presentó este miércoles desde San Nicolás una nueva clase del curso “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”, que abordó el programa económico del Gobierno nacional y su impacto en la estructura productiva y social del país.

La actividad, organizada por el Instituto de Capacitación Política (ICP), contó con la exposición del reconocido economista Roberto Feletti. Además, estuvo presente el presidente del PJ San Nicolás, Sebastián Vignoles.

Transmitida en vivo para todo el país a través de YouTube, la charla titulada “Un nuevo experimento liberal: economía de shock y reconfiguración del Estado” hizo foco en el ajuste fiscal, la reforma del Estado y la redistribución del ingreso, junto con la inflación, el endeudamiento y la política cambiaria.

“Es importante tenerlos presentes en este curso para que se haga realidad la aspiración de la mayoría del pueblo argentino, que el peronismo vuelva a gobernar en 2027”, expresó Alak.

“Venimos sosteniendo que hay que trabajar en tres ejes para que dentro de 13 meses volvamos a ser gobierno: la formación política, la democracia interna y la unidad. Esa es la soberanía política del pueblo”, agregó el alcalde de la capital bonaerense.

En el marco de la charla, Feletti sostuvo que “en la medida que el trabajador destina porciones crecientes de su salario a energía, alimentos, a consumos básicos, no tiene resto para el mercado interno, no tiene resto para la indumentaria, no tiene resto para cambiar los electrodomésticos, no tiene resto para la recreación”.

Como parte del inicio del tercer módulo, también se debatieron sus consecuencias sobre la industria, el mercado interno y el entramado productivo, y las distintas perspectivas en torno a la estabilización, el desarrollo y el modelo económico de la Argentina contemporánea.

En San Nicolás, junto a @RobertoFeletti y al presidente del PJ local, Sebastián Vignoles, compartimos una nueva jornada del Curso de Formación Política 2026 para analizar qué se está reconfigurando detrás del ajuste.



Debatimos sobre las consecuencias de la economía de shock, la… pic.twitter.com/QMAamNsMc2 — Julio Alak (@Julio_Alak) September 3, 2026

El encuentro formó parte del curso impulsado por el PJ bonaerense e implementado por el ICP, que fue presentado en mayo por el gobernador Axel Kicillof en La Plata y se convirtió en la propuesta de formación política con mayor cantidad de inscriptos realizada en Argentina.

La iniciativa cuenta con su propia aula virtual, reúne a cerca de 20 mil personas de todo el país y del exterior y es dictada por un cuerpo docente integrado por referentes de reconocida trayectoria académica, política y de gestión.