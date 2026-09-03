Carlos Castagneto advirtió que la deuda de las familias crece por la comida

El diputado nacional de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, se refirió a la emergencia por el endeudamiento de las familias, al tiempo que cuestionó las altas tasas de interés y reclamó que el Congreso avance con los proyectos para limitar los costos financieros.

En concreto, el exviceministro de Desarrollo Social consignó que la situación requiere una “respuesta urgente” y cuestionó el cronograma planteado en la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, al considerar que demora el tratamiento de más de 30 proyectos vinculados al endeudamiento.

En ese sentido, anticipó en declaraciones a la AM 530 que impulsarán una sesión especial para emplazar a las comisiones y acelerar la discusión, con el objetivo de unificar iniciativas y avanzar con un dictamen.

Acto seguido, hizo foco en que el endeudamiento de los hogares no responde principalmente al consumo de bienes, sino a la pérdida de ingresos y a la necesidad de afrontar gastos básicos. “El 80 % casi de la deuda no es que compraron televisores para ver el Mundial, sino que es para comer”, expuso el legislador peronista.

Del mismo modo, consignó que los salarios y jubilaciones “no alcanzan” frente al aumento del costo de vida. También cuestionó el incremento de las tarifas, al señalar que “para muchos jubilados representan una parte significativa de sus ingresos”.

“El Banco Central tiene la potestad de intervenir en las tasas”, aclaró Castagneto y acusó al oficialismo de “desentenderse” de la situación mientras mantiene una política de endeudamiento.

Finalmente, expresó confianza en que la oposición reúna los votos necesarios para avanzar con el tratamiento de la problemática en el recinto y afirmó que los legisladores tienen la obligación de responder ante una situación que definió como “crítica y de emergencia”.

