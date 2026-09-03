Milei fulminó a Macri en Chile: “Se dejó correr por 14 toneladas de piedras”

En el marco del Foro de Madrid celebrado en Santiago de Chile, el presidente Javier Milei encabezó una encendida exposición donde apuntó directamente contra la gestión de Mauricio Macri. El mandatario reflotó los violentos episodios de diciembre de 2017 durante el debate de la reforma previsional para marcar un contundente contraste entre la fragilidad que le atribuye al gobierno de Cambiemos y la firmeza de su propia administración.

Durante su intervención, el Jefe de Estado fue categórico al evaluar el repliegue del macrismo frente a la presión en las calles:

"El gobierno de Macri tenía la economía creciendo y la pobreza en baja, pero la oposición logró instalar el caos en la calle hasta hacerlo perder el rumbo. Se dejó correr por los que le tiraron catorce toneladas de piedras", aseveró Milei ante el auditorio.

Ataque al "extremo centro" en medio del armado electoral para 2027

La embestida verbal del Presidente no se limitó a la oposición de aquel entonces, sino que golpeó de lleno a la mesa chica de Cambiemos y a sus socios parlamentarios de la época:

Falta de convicción: Milei sostuvo que la gestión anterior "sucumbió a la presión de la política, tanto de la oposición como del extremo centro" .

Rechazo a pausar el ajuste: Reveló que los aliados de Macri le sugerían "poner el freno de mano" ante el conflicto social, y concluyó: "Nosotros aprendimos esa lección... ellos se dejaron correr, nosotros no".

El tono utilizado por el libertario resonó con fuerza en la escena política nacional, ya que se produce justo en el momento en que La Libertad Avanza y el PRO atraviesan complejas negociaciones para sellar una alianza de cara al escenario electoral de 2027.

El blooper sobre la economía que se volvió viral

En otro pasaje de su exposición, el Presidente vivió un momento de confusión mientras repasaba los indicadores macroeconómicos de su programa de gobierno. Al intentar defender los avances del modelo libertario, lanzó una frase que causó repercusión inmediata:

#Chile 🌎🇦🇷 Milei cometió un tremendo furcio, pero luego aseguró que Argentina lidera “un cambio de época” en América del Sur



El presidente Javier Milei dijo que “si nos comparamos con gobiernos anteriores está claro que nunca nuestro modelo funcionó”, aunque inmediatamente se… pic.twitter.com/VnHXOiRWaw — ANDigital (@ANDigitalOK) September 3, 2026

Al percatarse del error, Milei se corrigió al instante: "Está claro que nuestro modelo funciona y que vamos por el rumbo correcto". Sin perder el ritmo, atribuyó la equivocación al "clima adverso" que, según su postura, busca imponer la prensa de manera constante.