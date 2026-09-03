Buscan homenajear a Las Leonas en el Senado bonaerense tras la épica consagración mundial

En el marco del enorme impacto social que generó la actuación de los seleccionados nacionales de hockey sobre césped en el certamen ecuménico, la Cámara Alta de la Provincia de Buenos Aires dio ingreso a una propuesta de alto valor simbólico. El senador bonaerense Sergio Berni presentó un proyecto de declaración para felicitar y tributar un reconocimiento oficial a Las Leonas y Los Leones por su destacado papel en el Mundial de Hockey 2026.

La iniciativa parlamentaria apunta a distinguir el hito alcanzado por el plantel femenino tras sumar la tercera estrella mundialista a la camiseta nacional en el estadio de Amstelveen, así como la conquista del tercer puesto obtenida por el combinado masculino.

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Después de la histórica consagración de Las Leonas, la capitana María José Granatto aprovechó el regreso al país para dejar un fuerte mensaje sobre las… pic.twitter.com/S9ZporAbdm — ANDigital (@ANDigitalOK) August 31, 2026

La hazaña en Europa y el valor del deporte formativo

El documento ingresado en la Legislatura provincial remarca el trayecto invicto de las dirigidas por el cuerpo técnico nacional y su trascendencia en la sociedad argentina:

Tercera corona mundial: Las Leonas se consagraron campeonas del mundo el pasado 29 de agosto al superar a Países Bajos por 3-1 en los penales australianos, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. La conquista se suma a los gloriosos antecedentes de Perth 2002 y Rosario 2010.

El podio de Los Leones: El seleccionado masculino alcanzó la medalla de bronce tras derrotar 2-1 al conjunto neerlandés, revalidando la hazaña histórica de La Haya 2014 y manteniendo a la Argentina en el lote de las potencias globales.

Referentes de superación: Berni destacó que la figura de Las Leonas representa una "referencia para generaciones de niñas y jóvenes que encontraron en ellas un ejemplo de trabajo colectivo, perseverancia y superación".

El rol de las instituciones de base

"Estos logros son mucho más que resultados deportivos. Representan el esfuerzo, la disciplina, el compromiso y el amor por nuestra bandera", fundamentó Berni tras la presentación del texto en La Plata.

Además del homenaje a las jugadoras y jugadores, el proyecto contempla un reconocimiento a los cuerpos técnicos, a la Confederación Argentina de Hockey (CAH) y a los clubes de barrio del territorio bonaerense, considerados el cimiento fundamental en la contención e instrucción de miles de deportistas. La medida será tratada en el recinto en las próximas sesiones ordinarias.