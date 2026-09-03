La Provincia prepara un mega operativo para la Peregrinación a Luján antes de la visita del Papa León XIV

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una reunión de trabajo en la que participaron la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, intendentes del Gran Buenos Aires y autoridades de la Iglesia Católica. El encuentro tuvo como objetivo coordinar la logística de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, que se desplegará el 3 y 4 de octubre, y revisar los avances del esquema organizativo de cara a la llegada del Papa León XIV a la Argentina, programada para noviembre.

Durante el encuentro, Kicillof remarcó la trascendencia de la movilización de este año en el calendario religioso provincial:

"La peregrinación a Luján siempre ha sido un enorme acontecimiento de fe y encuentro para las familias de nuestra provincia y de todo el país, pero en esta oportunidad tiene un significado profundamente especial al ser previa a la histórica llegada del Papa León XIV a la Argentina", afirmó el Gobernador.

Hospitales móviles, seguridad y prevención por El Niño

La manifestación de fe atravesará los municipios bonaerenses de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez hasta arribar a la Basílica. Para respaldar el recorrido de miles de fieles, el Gobierno provincial aplicará la resolución 1.469, normativa que fija las pautas técnicas y de seguridad para la asistencia estatal en peregrinaciones masivas.

El despliegue interdisciplinario estará coordinado por diversos ministerios, ABSA e IOMA, e incluirá:

Atención sanitaria y emergencias: Instalación de hospitales móviles, personal de salud, ambulancias y puestos de asistencia médica en tramos estratégicos.

Seguridad y ordenamiento vial: Presencia de patrulleros, efectivos policiales, agentes de Defensa Civil y operativos de control de tránsito en los accesos clave.

Monitoreo meteorológico preventivo: Seguimiento del pronóstico del tiempo desde dos semanas antes del evento, contemplando el impacto del fenómeno climático "El Niño" .

Puestos de servicio: Disponibilidad de puntos de hidratación, alimentos, baños químicos, estaciones de reciclaje y el escenario para las celebraciones litúrgicas.

Por su parte, Álvarez Rodríguez enfatizó que la marcha lleva como mensaje central "la construcción de hermandad y lazos comunitarios". De la jornada formaron parte los ministros Carlos Bianco, Andrés Larroque, Javier Alonso y Daniela Vilar; los jefes comunales Leonardo Boto (Luján), Mauro García (General Rodríguez), Lucas Ghi (Morón) y Pablo Descalzo (Ituzaingó); el diputado

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una reunión de trabajo en la que participaron la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, intendentes del Gran Buenos Aires y autoridades de la Iglesia Católica. El encuentro tuvo como objetivo coordinar la logística de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, que se desplegará el 3 y 4 de octubre, y revisar los avances del esquema organizativo de cara a la llegada del Papa León XIV a la Argentina, programada para noviembre.

Durante el encuentro, Kicillof remarcó la trascendencia de la movilización de este año en el calendario religioso provincial:

"La peregrinación a Luján siempre ha sido un enorme acontecimiento de fe y encuentro para las familias de nuestra provincia y de todo el país, pero en esta oportunidad tiene un significado profundamente especial al ser previa a la histórica llegada del Papa León XIV a la Argentina", afirmó el Gobernador.

Hospitales móviles, seguridad y prevención por El Niño

La manifestación de fe atravesará los municipios bonaerenses de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez hasta arribar a la Basílica. Para respaldar el recorrido de miles de fieles, el Gobierno provincial aplicará la resolución 1.469, normativa que fija las pautas técnicas y de seguridad para la asistencia estatal en peregrinaciones masivas.

El despliegue interdisciplinario estará coordinado por diversos ministerios, ABSA e IOMA, e incluirá:

Atención sanitaria y emergencias: Instalación de hospitales móviles, personal de salud, ambulancias y puestos de asistencia médica en tramos estratégicos.

Seguridad y ordenamiento vial: Presencia de patrulleros, efectivos policiales, agentes de Defensa Civil y operativos de control de tránsito en los accesos clave.

Monitoreo meteorológico preventivo: Seguimiento del pronóstico del tiempo desde dos semanas antes del evento, contemplando el impacto del fenómeno climático "El Niño" .

Puestos de servicio: Disponibilidad de puntos de hidratación, alimentos, baños químicos, estaciones de reciclaje y el escenario para las celebraciones litúrgicas.

Por su parte, Álvarez Rodríguez enfatizó que la marcha lleva como mensaje central "la construcción de hermandad y lazos comunitarios". De la jornada formaron parte los ministros Carlos Bianco, Andrés Larroque, Javier Alonso y Daniela Vilar; los jefes comunales Leonardo Boto (Luján), Mauro García (General Rodríguez), Lucas Ghi (Morón) y Pablo Descalzo (Ituzaingó); el diputado Mariano Cascallares; y representantes de las arquidiócesis de Buenos Aires y Mercedes-Luján.