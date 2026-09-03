Ola de despidos en Granja Tres Arroyos: cierran plantas en Esteban Echeverría, Ezeiza y Entre Ríos

Entre este miércoles y jueves 3 de septiembre, la severa crisis financiera y productiva de Granja Tres Arroyos desencadenó el peor escenario para miles de trabajadores. En medio de un concurso preventivo de acreedores, la principal firma del sector avícola en Argentina dispuso una masiva ola de despidos y la parálisis de sus centros de faena más importantes en la Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos.

La situación se tornó crítica en los predios industriales, donde los sindicatos de la alimentación denuncian atrasos salariales de hasta cinco quincenas, pago de haberes en cuotas y una completa incertidumbre sobre la liquidación de las indemnizaciones.

El mapa del impacto: despidos y persianas bajas

El recorte de personal y la suspensión indefinida de operaciones afectó de forma directa a distintos puntos clave del entramado productivo:

El Jagüel (Esteban Echeverría - ex Cresta Roja): Confirmaron 450 despidos . Los operarios permanecen movilizados en los accesos ante la inminencia de una quiebra definitiva.

Tristán Suárez (Ezeiza): Cierre definitivo de la planta con el envío de 200 telegramas de despido .

Capitán Sarmiento: La histórica fábrica frenó sus actividades "hasta nuevo aviso", dejando en riesgo directo a 500 puestos de trabajo .

Pilar: Tras un mes de suspensiones continuadas, se notificaron 50 despidos .

Planta "La China" (Concepción del Uruguay, Entre Ríos): Sumó 210 despidos este jueves. La fábrica, que estaba paralizada desde abril, ya acumula 480 desvinculaciones.

Las razones de la parálisis productiva

En los telegramas remitidos a los trabajadores y en sus presentaciones ante la Justicia, la dirección de Granja Tres Arroyos justificó el colapso mediante tres factores:

Gripe aviar: Los brotes clausuraron temporalmente las exportaciones a mercados clave como China y la Unión Europea. Apertura de importaciones y caída del consumo: El menor poder de compra local coincidió con un fuerte ingreso de pollo proveniente de Brasil, generando sobreoferta en góndola. Suba de costos operativos: Aumentos en insumos y servicios que tornaron inviable el mantenimiento de la estructura fabril.

Embargos a los dueños y una cadena de pagos destruida

El frente judicial empeoró la liquidez del grupo. El Juzgado Comercial N° 19 ordenó trabar embargo sobre los inmuebles personales de Joaquín De Grazia (presidente de la firma) y Elba Elisa De Grazia por una ejecución de $1.194 millones más intereses. A su vez, el Juzgado N° 16 dictó la inhibición general de bienes de Avex SA (filial de Río Cuarto) y sus directivos.

En los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las firmas integradas del grupo reflejan el quiebre de la cadena de pagos:

Granja Tres Arroyos: 5.652 cheques rechazados (+$86.400 millones).

Wade (ex Cresta Roja): 690 cheques rechazados ($7.955 millones).

Avex (Río Cuarto): 755 cheques rechazados ($7.300 millones).

Total del grupo: 7.097 cheques sin fondos por más de $101.600 millones.

A la par del trámite de concurso preventivo, la Justicia Comercial ya tramita al menos cuatro pedidos de quiebra presentados por acreedores privados.