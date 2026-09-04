El gobernador de Tierra del Fuego destacó el “cambio de posición” respecto a la causa Malvinas

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, destacó “el cambio de posición del Gobierno nacional respecto de la causa de nuestras Islas Malvinas”, al calor de la cadena nacional del presidente Javier Milei.

“Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas. Por eso acompañamos la construcción de un frente político e institucional unido que nos permita pasar de las declaraciones a las acciones concretas en defensa de nuestra soberanía”, enfatizó.

En igual tono, dijo que “valoramos la decisión de avanzar con la Base Naval Integrada. Fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y nuestra proyección antártica reafirma la importancia estratégica de Tierra del Fuego y nuestra condición de país bicontinental. Para concretarlo será indispensable establecer presupuesto, plazos y una articulación efectiva con la Provincia”.

“La Argentina también debe profundizar su estrategia diplomática y jurídica internacional, reactivar el Consejo Nacional de Malvinas y fortalecer las herramientas para impedir la explotación ilegítima de los recursos naturales que forman parte de nuestro territorio nacional y provincial”, anexó Melella.

“No puede existir una política nacional sobre Malvinas que se construya sin Tierra del Fuego. Por eso solicitaremos formalmente una mayor apertura al diálogo y la participación efectiva de nuestra Provincia en cada decisión que se adopte sobre las Islas y el Atlántico Sur”, sumó el mandatario fueguino.

Como Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, destaco el cambio de posición del Gobierno nacional respecto de la causa de nuestras Islas Malvinas.



Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas. Por eso… — Gustavo Melella (@gustavomelella) September 4, 2026

Acto seguido, resaltó que “este cambio de posición es algo que Tierra del Fuego viene reclamando desde hace años. Ahora debemos transformar los anuncios en decisiones, presupuesto, plazos y una política de Estado sostenida, con la voz y la participación de los fueguinos y fueguinas”.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes son parte indivisible de nuestro territorio. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y fueron, son y serán fueguinas”, sentenció el gobernador.