Emparentan a Milei con Galtieri por “creer que EEUU puede ser aliado contra el Reino Unido”

El analista internacional y director ejecutivo de la Fundación Diplomacia Ciudadana, Fernando León, relativizó el mensaje brindado en cadena nacional por el presidente Javier Milei sobre la causa Malvinas.

“Entran en juego las situaciones actuales que tienen que ver con el dominio de los recursos naturales y las posiciones estratégicas en el planeta. Estados Unidos, habida cuenta de la exploración que los consorcios Navitas y Rockhopper están teniendo sobre las Islas Malvinas para extraer petróleo, podría reconfigurar su mirada sobre la alianza con Argentina”, contextualizó.

Y recalcó que “es ahí donde sus intereses podrían estar en sintonía con lo que Argentina pretende en cuanto a recuperar su territorio. Es una situación difícil de prever, dado que Estados Unidos está tanteando, pero por el momento no ha cambiado su posición”.

“Lo que parece ser es que Argentina está intentando aprovechar esta falta de sintonía entre dos grandes aliados y potencias, como Estados Unidos e Inglaterra, para intentar poner en la agenda internacional una posición que defienda los intereses nacionales”, sopesó el especialista en comunicación estratégica.

#Malvinas 🇦🇷⚓ Milei endurece la estrategia por Malvinas: sanciones petroleras y una base naval en Tierra del Fuego



En cadena nacional, Javier Milei ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y anunció una batería de medidas frente al avance de proyectos… pic.twitter.com/bKjBLoqds5 — ANDigital (@ANDigitalOK) September 4, 2026

Acto seguido, aclaró que “en las Malvinas hay una base de la OTAN, entonces pensar que Estados Unidos iría en contra de un aliado estratégico con un poderío militar tan grande, para de algún modo favorecer una simpatía política con nuestro presidente, saldría del marco de lo que es la realpolitik”, tal y como sucedió en su momento con el dictador Leopoldo Galtieri.

“Realmente lo veo muy lejano. Argentina no tiene ningún poderío militar para sustituir la posición estratégica del Reino Unido sobre las Malvinas ni para ejercer esa presión en las mesas de las futuras negociaciones. Eventualmente, lo que podría pedir son sanciones ante las empresas que entendemos vulneran nuestra soberanía y están explorando la explotación de hidrocarburos sobre las islas”, sumó.

Así las cosas, reflexionó: “Lamentablemente, la clase política argentina no aprende la lección de la realpolitik en términos internacionales. Cometimos el mismo error en la Guerra de Malvinas pensando que Estados Unidos iba a jugar de nuestro lado, o con muchas potencias que a la hora de ejercer una estrategia sobre sus intereses nacionales no contemplan simpatías políticas ni supuestas hermandades folclóricas”.

“Son intereses duros, líneas rojas, negocios y agendas de seguridad. Si uno no entiende el juego, siempre queda al margen y un poco desconsolado porque el mundo no entiende lo buenos que somos, ni las simpatías o necesidades que Argentina tiene al no poseer la suficiente fuerza y el respaldo económico, político y militar para hacer valer sus intereses”, sentenció León.