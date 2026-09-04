El estudiante de Arquitectura apareció en Córdoba y habló su mamá: “Lo vamos a apoyar”

Mariano Martínez, el joven de 21 años que era intensamente buscado desde el lunes tras desaparecer en Berazategui, fue encontrado sano y salvo en la ciudad de Córdoba, novedad que llevó un profundo alivio a toda su familia.

El muchacho, estudiante de Arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata fue localizado en el barrio General Paz, en Córdoba capital, a casi 800l kilómetros de su domicilio, un alejamiento que habría estado relacionado a una situación sentimental.

La distancia recorrida y las circunstancias de su desaparición habían generado numerosas dudas durante el operativo. Con su aparición, el caso tomó un nuevo rumbo y la prioridad pasó a ser conocer en detalle qué ocurrió durante los días en los que permaneció lejos de su hogar.

Alicia, la mamá del muchacho, reveló que las autoridades de seguridad cordobesas montaron un operativo para encontrarlo y que espera poder reencontrarse con él.

#Policiales 🙏🟢 Alivio: apareció en Córdoba el estudiante de Arquitectura que era intensamente buscado



Mariano Martínez, el joven de 21 años que había desaparecido el lunes, fue encontrado sano y salvo en Córdoba capital. Su mamá, Alicia, confirmó la noticia y contó que… pic.twitter.com/Xxc0S8RkQG — ANDigital (@ANDigitalOK) September 4, 2026

Asimismo, la mujer explicó que recibió videos y fotos de distintos comercios de la zona donde Mariano habría dejado su currículum. Según contó, el joven fue a una imprenta porque necesitaba hacer copias y después llevó los CV a negocios cercanos en busca de trabajo. Esas imágenes fueron claves para confirmar que se trataba de él.

“Me tranquilizaron enormemente”, reconoció sobre las imágenes, al comprobar que efectivamente se trataba de su hijo.

Alicia también habló sobre la posibilidad de que su hijo haya decidido viajar a Córdoba por iniciativa propia. Según contó, tiempo atrás había participado de un congreso en esa provincia y allí había conocido a profesores de la Universidad de Córdoba.

La mamá cree que esa experiencia pudo haber quedado presente en Mariano y que, ante una situación personal que atravesaba, pudo pensar en probar suerte allí. “Seguramente pensó que no lo íbamos a dejar, que no lo íbamos a apoyar”, especuló en declaraciones a la prensa.

“Si él se quiere mudar para allá, lo vamos a apoyar”, completó, a la espera del reencuentro con Mariano.

