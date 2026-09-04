Taiana habló de “oportunismo electoral” luego de 3 años de “persistente desmalvinización”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Jorge Taiana, objetó el “oportunismo electoral” del presidente Javier Milei, al referirse a la cadena nacional en la que se anunciaron medidas por la causa Malvinas.

“Tras 3 años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses”, puntualizó el excanciller.

A través de un posteo en redes y diferentes entrevistas, el legislador planteó que “con este posicionamiento, Milei busca ‘galtierizar’ su figura para recuperar espacio ante el pueblo argentino”.

Tras 3 años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses.



Con este posicionamiento, Milei busca “galtierizar” su figura para… — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) September 4, 2026

“Utilizar la Causa Malvinas para crear un Consejo de Seguridad, en el marco de la estrategia contrainsurgente del ‘Escudo de las Américas’, resulta peligroso”, alertó Taiana.

Asimismo, recordó que “las actividades de exploración y explotación en Malvinas ya tienen previstas sanciones en las Leyes 26.659 y 26.915”.

En el año 2022, cuando era Ministro de Defensa, iniciamos las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia, que durante tres años fueron paralizadas por Milei y que hoy ante el creciente interés de la Causa Malvinas el Gobierno vuelve a reactivar.



No es estrategia geopolítica es… https://t.co/l50pK7GS8v — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) September 4, 2026

“Sobre la Base Naval Integrada de Ushuaia la comenzamos a construir en 2022, cuando era Ministro de Defensa y nunca fue pensada para compartir con ningún país extranjero”, completó.