Ricardo Quintela apostó por “la unidad sólida del peronismo”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó que su principal objetivo dentro del peronismo es contribuir a la construcción de una unidad, en tren de ofrecerle a la sociedad una “alternativa” al Gobierno de Javier Milei.

“Es un deber, una responsabilidad y una obligación que tenemos nosotros de mantener este proceso de unidad que se dio en el peronismo”, enfatizó el mandatario, a pocas semanas de la cumbre partidaria.

En este sentido, explicó en declaraciones a Radio 10 que “tenemos que procurar construir ese proyecto del país que tenemos que ofrecer a la sociedad con un programa de gobierno que empatice con la misma y que volvamos a reconstruir la esperanza de nuestra gente”.

Acto seguido, Quintela se mostró convencido de que el peronismo puede volver a constituirse como una alternativa en 2027: “Estoy absolutamente convencido que lo vamos a hacer porque hay voluntad de todos los compañeros y las compañeras y creo que tenemos que reencontrarnos nuevamente”.

Modelo empobrecedor

Por otra parte, el gobernador cuestionó en duros términos las políticas económicas del Gobierno nacional y afirmó que el superávit fiscal se está alcanzando a costa de un fuerte deterioro social.

“Este superávit que plantea es un superávit mentiroso, falso”, pues se equilibra “a costa del hambre del pueblo, a costa de la salud del pueblo, a costa de la educación del pueblo, a costa del trabajo del pueblo”.

Para el mandatario riojano, el objetivo debería ser alcanzar un equilibrio fiscal que contemple el bienestar de la población. “Nosotros tenemos que buscar un superávit con la sociedad dentro de las políticas que incluyan a toda la sociedad”, afirmó.

“Las PyMEs cerrando, los puestos de trabajo perdidos, el poder adquisitivo, los salarios destruidos por el suelo y las consecuencias que estamos viendo con respecto al sistema crediticio”, enumeró, para luego dar cuenta que “todos son responsables, por supuesto, del Presidente para abajo, todos los que integran este Gobierno”.

“Cuando uno elige un presidente es para que mejore la calidad de vida, las condiciones de vida de nuestra gente. La gente lo elige para eso, no lo elige para empeorar la vida y para destruirlo, no para castigarlo”, fustigó Quintela.

Defensa de las PASO

Finalmente, el mandatario riojano respaldó la utilización de las PASO para definir candidaturas dentro del peronismo y consideró que el espacio cuenta con varios dirigentes con posibilidades de competir.

“El peronismo tiene un problema de exceso, porque tiene una oferta electoral muy importante que no la tienen los otros partidos políticos”, caracterizó.

Dijo que hay “cuatro o cinco compañeros o compañeras que se quieren poner a consideración de la sociedad argentina”, y sostuvo que las PASO pueden ser una herramienta para ordenar esa competencia.

“Con las PASO representando al peronismo. Eso es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos que demostrar que la Argentina es autosustentable. Nosotros podemos construir nuestras propias cosas que necesitamos para desarrollarnos. Nosotros lo podemos construir. Ya lo hizo Perón. Lo podemos hacer nosotros también”, exclamó.

Finalmente, minimizó sus aspiraciones personales: “Cualquier dirigente que se precie de tal aspira a conducir los destinos de su país. Pero no es mi prioridad”.

“Mi prioridad es tratar de contribuir a la unidad sólida del peronismo, que no significa pensamiento único, sino que significa que en la mesa tenemos que tener capacidad de síntesis”, cerró.