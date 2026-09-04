Quirno negó que Argentina le vaya a entregar la base fueguina a Trump

Tras la cadena nacional del presidente Javier Milei, en la que anunció medidas por la Causa Malvinas, el canciller Pablo Quirno salió a aclarar que el Gobierno no le va a “entregar” la base de Tierra del Fuego a Estados Unidos, al tiempo que no descartó un viaje del jefe de Estado a Reino Unido.

“Argentina va a decir su verdad en todos los ámbitos posibles y no descartamos que vayamos a Inglaterra también”, exclamó el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación.

Acto seguido, expuso en declaraciones a Radio Mitre que “nosotros consideramos que Tierra del fuego es el punto neurálgico del Atlántico Sur y, en ese sentido, tiene muchísimas funciones como ser el acceso más corto y accesible a la Antártida”.

“Ahí hay una cuestión de servicios políticos (SIC). Servicios logísticos, perdón, que se pueden dar a los países que también están actuando en Antártida. También nos sirve para el monitoreo de nuestro propio Mar Argentino que es muy muy extenso”, acotó -lapsus mediante- el titular de la cartera diplomática.

Luego puso de relieve que “nosotros tomamos las decisiones por nuestro propio interés y defendiendo los intereses argentinos”.

🗣️ "Defendemos los intereses argentinos": el canciller Pablo Quirno habló con @edufeiok de la base militar que el Gobierno construirá en Tierra del Fuego pic.twitter.com/rV2Xv186Hv — Radio Mitre (@radiomitre) September 4, 2026

“Argentina está tomando sus decisiones, poniéndose de pie en esta situación porque creemos que es absolutamente relevante y justamente lo que estamos haciendo es, por las nuestras, darnos las mejores herramientas posibles para este tema”, cerró Quirno.

