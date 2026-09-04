En guardia por el Súper Niño: reunión del Comité de Crisis de Berisso

El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, encabezó este viernes una nueva reunión del Comité de Crisis Municipal, que contó con la participación de autoridades provinciales y representantes de distintos organismos, fuerzas de seguridad e instituciones, con el objetivo de continuar coordinando y fortaleciendo las acciones preventivas que ya se vienen desarrollando ante los escenarios meteorológicos previstos en el marco del fenómeno de El Niño.

Durante el encuentro se realizó un seguimiento de las distintas tareas que se encuentran en marcha y se profundizó la articulación entre el Municipio, la Provincia y las instituciones que intervienen en la prevención y respuesta ante situaciones de emergencia.

El despliegue

Entre las acciones que se vienen desarrollando se encuentra el mantenimiento y la limpieza de arroyos, canales y desagües pluviales, con intervenciones permanentes en distintos puntos de la ciudad para favorecer el correcto escurrimiento del agua. También se continúa con el monitoreo pluviométrico y el funcionamiento del sistema de alerta temprana, herramientas fundamentales para anticipar y responder ante eventos de precipitaciones intensas.

En materia operativa, Defensa Civil mantiene activo el esquema de respuesta y monitorea de manera permanente la disponibilidad de recursos humanos, vehículos y equipamiento. Asimismo, se encuentran vigentes los protocolos de emergencia y evacuación y la planificación logística para los centros de evacuación y asistencia.

Desde el área de Salud se sostiene la articulación entre el Hospital Larraín, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y el SAME, garantizando la capacidad de respuesta sanitaria ante eventuales contingencias.

También se viene trabajando de manera coordinada con los prestadores de servicios esenciales, entre ellos ABSA, empresas de energía y comunicaciones, y representantes de YPF, teniendo en cuenta la importancia estratégica de estas instalaciones para la ciudad.

A su vez, se mantienen identificados los corredores prioritarios para garantizar la circulación de ambulancias, vehículos de emergencia y servicios esenciales, junto con las tareas de recolección de residuos y limpieza que se desarrollan de manera preventiva.

El esquema de trabajo incluye además una estrategia de comunicación oficial para brindar información clara y oportuna a los vecinos y vecinas ante cualquier situación que pudiera presentarse.

Abordaje multidisciplinario

La reunión contó con la participación de fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios, Prefectura Naval Argentina, Policía de la Provincia, representantes de YPF, autoridades provinciales y municipales y representantes de municipios vecinos, fortaleciendo una articulación que se viene sosteniendo de manera permanente.

Entre las autoridades provinciales estuvieron el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Néstor Nazábal; la directora de Fortalecimiento del Sistema de Defensa Civil, Vanesa Tissera; el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García; el director de Riesgos y Emergencias, Daniel Anaya; y el director de Defensa Civil de la Región 9, Roberto Scafati.

Por parte del Municipio participaron el secretario de Acción Política, Martín Fernández, junto a los secretarios de las distintas áreas municipales y equipos técnicos vinculados a la prevención y respuesta ante emergencias.

El Comité de Crisis Municipal permite seguir evaluando el trabajo que ya se viene realizando, actualizar los protocolos y fortalecer la coordinación entre todos los actores, con el objetivo de que Berisso esté preparado para afrontar los distintos escenarios meteorológicos que puedan presentarse.