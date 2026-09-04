Dura advertencia del Gobierno británico: “Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas”

Un vocero del primer ministro británico, Andy Burnham, se hizo eco de los anuncios del preisdente Javier Milei vinculados a la Causa Malvinas y puso el foco en la defensa de la potencia europea.

“Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, exclamaron desde Downing Street, en declaraciones citadas por la cadena BBC de Londres.

Acto seguido, dieron cuenta que “en términos generales, mantenemos una relación diplomática con la Argentina y, desde nuestra perspectiva, queremos seguir fortaleciéndola”.

“Ya son nuestro tercer socio comercial más importante en la región y así seguirá siendo”, cerraron.

Previamente, el ministro de Defensa, Wes Streeting, recalcó que “las Falklands son británicas porque los habitantes de las Falklands eligen ser británicos”.

Milei’s statement overnight tells us more about domestic politics in Argentina than it does about the Falkland Islands.



The Falklands are British because Falkland Islanders choose to be British.



Our commitment to the Falklands is absolute and unshakeable 🇬🇧 🇫🇰 pic.twitter.com/pi0xd7OhYS — Wes Streeting (@wesstreeting) September 4, 2026

“Las declaraciones de Milei dicen más sobre la política interna de la Argentina que sobre las islas”, completó el funcionario.

En similar tono, el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, también le respondió al líder libertario: “La posición del Reino Unido sobre las Falklands es inquebrantable. Las islas son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la posición abrumadora de los isleños”.

The UK's position on the Falkland Islands is unwavering.



The Islands are British and will remain so because that is the overwhelming position of the Islanders.



Their right of self-determination is paramount, grounded in international law and we will resolutely uphold it. — Ed Miliband (@Ed_Miliband) September 4, 2026

Finalmente, al aludir a la población de la islas, explicó que “su derecho a la autodeterminación es primordial, fundamentado en el derecho internacional, y lo defenderemos con firmeza”.