Salió a la luz un video inédito de Messi descalzo haciendo jueguitos en el Mundial 2010

Un insólito y nostálgico archivo grabado en la intimidad de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 revolucionó las redes sociales. El exdelantero y volante Jonás "el Galgo" Gutiérrez sacó a la luz un video guardado en su teléfono celular durante 16 años, registrado en la habitación de concentración que compartía con Martín Demichelis.

En las imágenes se observa a un joven Lionel Messi de 23 años realizando una exhibición de malabares en medias, descalzo y sentado sobre una silla de plástico.

Dominando la "indomable" pelota Jabulani

El gran atractivo técnico de la secuencia radica en el uso de la Jabulani, el balón oficial diseñado para aquel torneo. La pelota pasó a la historia de los mundiales por sus movimientos impredecibles en el aire, cosechando duras críticas de arqueros de elite como Iker Casillas o Gianluigi Buffon, quienes llegaron a calificarla como "una vergüenza".

#Viral ⚽🐐 Messi y un video inédito del Mundial 2010 que se volvió viral: descalzo y dominando la Jabulani



Pasaron 16 años hasta que Jonás Gutiérrez decidió compartir una joya que tenía guardada en su celular. En plena concentración de la Selección argentina en Sudáfrica, un… pic.twitter.com/hyWilEl8iO — ANDigital (@ANDigitalOK) September 4, 2026

A pesar de los cuestionamientos generales, en la filmación queda en evidencia que para la "Pulga" el balón no representaba dificultad alguna: al ritmo de la música del grupo folclórico Los Nocheros, Messi mantiene la pelota en el aire durante más de un minuto intercalando zurda, derecha y cabeza sin que toque el suelo.

Las risas de Maxi Rodríguez y el reclamo cariñoso del plantel

El video refleja la complicidad y el clima festivo del plantel conducido en ese entonces por Diego Maradona. El desafío comenzó con Maxi Rodríguez haciendo jueguitos sentado sobre la cama antes de pasarle la pelota a Messi. Al notar el control absoluto de Leo descalzo, "la Fiera" se justificó entre risas: "Yo tengo problemas en los abductores, si no...".

A medida que el reloj avanzaba y la pelota seguía suspendida, sus compañeros expresaban su asombro con frases como "ah no, no se le cae", cerrando el video con un cariñoso "¡Pelotudo!" lanzado por uno de los futbolistas presentes ante la demostración.

"Tiene un imán en los pies": la repercusión del Kun Agüero

La viralización del archivo no tardó en generar comentarios de los propios protagonistas de aquella delegación. Sergio "Kun" Agüero reaccionó en redes sociales y resumió la categoría de su amigo con una frase contundente: "Tiene un imán en los pies".

Por su parte, el "Galgo" Gutiérrez acompañó la publicación del video con una cuota de ironía: "Lo único que quiero decir es que yo no hice lo mismo o mejor porque no quería opacarlo".