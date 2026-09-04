Grabois sobre el giro de Milei por Malvinas: “Pasó de soquete colonizado a la posición histórica”

El anuncio del presidente Javier Milei sobre el posicionamiento diplomático de la Argentina frente a la Cuestión Malvinas generó una fuerte y sorpresiva repercusión en el arco opositor. El dirigente social y exdiputado Juan Grabois reaccionó a través de sus redes sociales para avalar el endurecimiento de la postura argentina respecto a la soberanía en el Atlántico Sur, aunque acompañó su mensaje con un irónico comentario y una serie de advertencias geopolíticas.

Aunque sea el peor gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien. Bienvenido el cambio de 180 grados de Milei que pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina. Los "kelpers" son efectivamente población implantada y no… — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 4, 2026

"Los kelpers son población implantada"

En su análisis, Grabois enfatizó que el reclamo sobre el archipiélago inhabilita cualquier pretensión de autodeterminación por parte de los habitantes británicos en las islas:

Soberanía e historia: El dirigente sostuvo que "los 'kelpers' son efectivamente población implantada y no les asiste el derecho a la autodeterminación" .

Encabezado ideológico: Reclamó la victoria del argumento al afirmar: "Ganamos la batalla cultural".

La advertencia sobre Ushuaia, Trump y los británicos

Pese a respaldar el giro del Poder Ejecutivo, el dirigente apeló al pensamiento de Arturo Jauretche ("la cuestión no es cambiar de collar sino dejar de ser perros") para alertar sobre el alineamiento internacional de la Casa Rosada con Washington y Londres.

"Hay que estar muy atento de que la base de Ushuaia no se la dejen a los yankees y que Milei no vuelva a su pasada postura entreguista cuando se termine el problema de money entre su papi Trump y los británicos por el financiamiento del colonialismo en Medio Oriente", concluyó Grabois.