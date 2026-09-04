Julio Alak distinguió a Majo y Vicky Granatto: “La Plata volvió a ser la ciudad más feliz del mundo”

Tras la histórica obtención del título mundial por parte del seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, el intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó una ceremonia en el Salón Dorado para reconocer a las delanteras María José "Majo" Granatto y Victoria "Vicky" Granatto. Las deportistas surgidas en el Santa Bárbara Hockey Clubfueron nombradas Ciudadanas Ilustres y recibieron la llave de la ciudad.

"Para la ciudad es muy importante porque, además de ser una cuna del conocimiento, de la educación y de la ciencia, apuesta al deporte. Nos dieron una alegría enorme: ¡hicieron a La Plata tapa de todos los diarios del mundo!", remarcó Alak, acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland.

"Es un gran orgullo ser platenses"

Durante el evento, las hermanas manifestaron su agradecimiento ante una multitud de vecinos, dirigentes deportivos y familiares.

Victoria Granatto: "Es muy importante para la ciudad tener campeones del mundo, en el deporte que sea. Es un gran orgullo ser platenses y esta distinción profundiza ese sentimiento" .

María José Granatto: "Poder traer la copa del mundo a nuestra ciudad y festejarla con nuestra gente es impresionante. Que esto sea el puntapié para que el deporte siga creciendo".

El impacto de Las Leonas en la capital bonaerense

El triunfo sobre Países Bajos significó la tercera estrella mundial para la Argentina. La ciudad de La Plata formó parte directa del ciclo, ya que el equipo conducido por Fernando Ferrara realizó entrenamientos y amistosos en la capital provincial antes del torneo.

María José Granatto nació en La Plata el 21 de abril de 1995 y juega desde los 5 años en Santa Bárbara Hockey Club. Delantera y actual capitana de Las Leonas, acumula más de 130 partidos internacionales y fue elegida Mejor Jugadora Joven del Mundo por la Federación Internacional de Hockey en 2016 y 2017.



Con la Selección Argentina obtuvo, entre otros logros, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la de bronce en París 2024, además de consagrarse campeona de la Hockey Pro League, la Copa Panamericana y los Juegos Panamericanos. En 2022 fue subcampeona mundial y reconocida como la mejor jugadora del torneo.



Por su parte, Victoria Granatto nació en La Plata el 9 de abril de 1991 y juega desde los 11 años en Santa Bárbara Hockey Club. Delantera de Las Leonas, cuenta con más de 20 partidos internacionales y desarrolló parte de su carrera en clubes de Rusia, Bélgica e Italia antes de regresar a su institución de origen.

Con la selección argentina, disputó la Hockey Pro League y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Además, consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la de bronce en París 2024.